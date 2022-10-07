Bülent Ersoy - Ajda Pekkan kavgası kızışıyor! Olay sözlere yanıt veren Ajda Pekkan'a verdi veriştirdi: "Edebinden değil suçluluktan..."

"BANA BÜYÜK HAKSIZLIK YAPTI"

Bunlara da yetinmeyen Bülent Ersoy, Ajda Pekkan'ın kendisine büyük haksızlık yaptığını söyledi. Ersoy, "Ben terbiyemden bunları söylemedim" diye devam etti. Divanın bir diğer iddiası ise Ajda Pekkan'ın Almanya'da biletleri satılmayınca 3 konseri de iptal olduğu yönündeydi.