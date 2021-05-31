Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç bol öpücüklü tatilinin faturası ortaya çıktı! Demet için kesenin ağzını açtı
2021'in ilk aşk bombasını patlatan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilk başlarda aşklarını saklamayı tercih etseler de, kaçış bitti. Sonrasında aşklarını sosyal medyada ilan etmekten çekinmeyen çift şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran'la tatil sezonunu açtı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşk tazelediği tatilin faturası ortaya çıktı. Oğuzhan Koç, 1 haftalık tekne kiralama için mini bir servet harcadı.
31.05.2021 10:27
- Son Güncelleme: 31.05.2021 10:27
Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmış ve sürpriz ilişkileriyle magazin gündemine oturmuştu.
Aşkları doludizgin devam eden Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile Kaş'ta tatil sezonunu açtı.
Ekip geçtiğimiz günlerde tekneyle denize açılmış, o keyifli dakikalar magazin muhabirlerinin objektiflerine de yansıdı.
Şezlongda güneşlenirken görüntüleri ortaya çıkan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinin samimi halleri magazin sayfalarında yerini aldı.
Dudak Dudağa görüntüleri hızla sosyal medyada da yayılan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in aşk dolu kareleri büyük ilgi gördü.