Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç bol öpücüklü tatilinin faturası ortaya çıktı! Demet için kesenin ağzını açtı

2021'in ilk aşk bombasını patlatan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilk başlarda aşklarını saklamayı tercih etseler de, kaçış bitti. Sonrasında aşklarını sosyal medyada ilan etmekten çekinmeyen çift şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran'la tatil sezonunu açtı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşk tazelediği tatilin faturası ortaya çıktı. Oğuzhan Koç, 1 haftalık tekne kiralama için mini bir servet harcadı.

31.05.2021 10:27 - Son Güncelleme: 31.05.2021 10:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





