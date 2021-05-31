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Beren Saat siyah mayosuyla arz-ı endam etti plajı yaktı geçti! Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu bu kez kaçmadı düşman çatlattı

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan ve evliliklerindeki krizlerle sık sık gündeme gelen Beren Saat (37) ve Kenan Doğulu (46), Bodrum'daki tatillerinde objektiflere takıldı. 2014 yılında nikah masasına oturan ve o zamandan beri birçok kez ayrılığın eşiğine gelerek evliliklerine bir dargın bir barışık devam eden Kenan Doğulu-Beren Saat çifti, Bodrum'da tatile çıktı. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Beren Saat'in siyah mayosu ile adeta kumsalda şov yaptı.

31.05.2021 09:56 - Son Güncelleme: 31.05.2021 09:56
Beren Saat siyah mayosuyla arz-ı endam etti plajı yaktı geçti! Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu bu kez kaçmadı düşman çatlattı

Sık sık ayrılık haberleri çıksa da evliliklerinde 6 yılı geride bırakan ünlü çift Beren Saat ile Kenan Doğulu şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor.

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Beren Saat siyah mayosuyla arz-ı endam etti plajı yaktı geçti! Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu bu kez kaçmadı düşman çatlattı

Ünlü çift tatil sezonunu Bodrum'da sevdikleriyle açtı.

Beren Saat siyah mayosuyla arz-ı endam etti plajı yaktı geçti! Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu bu kez kaçmadı düşman çatlattı

Atiye dizisi ile beğeni toplayan Beren Saat siyah mayosu ile objektiflere yakalandı.

Beren Saat siyah mayosuyla arz-ı endam etti plajı yaktı geçti! Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu bu kez kaçmadı düşman çatlattı

Düzgün fiziği ile dikkat çeken Beren Saat'in siyah mayosu ile adeta kumsalda şov yaptı.

Beren Saat siyah mayosuyla arz-ı endam etti plajı yaktı geçti! Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu bu kez kaçmadı düşman çatlattı

Tek omuzlu siyah mayosu ile tüm bakışları üzerine toplayan Beren Saat sosyal medyada da ilgi odağı oldu.