Beren Saat siyah mayosuyla arz-ı endam etti plajı yaktı geçti! Beren Saat ve eşi Kenan Doğulu bu kez kaçmadı düşman çatlattı

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan ve evliliklerindeki krizlerle sık sık gündeme gelen Beren Saat (37) ve Kenan Doğulu (46), Bodrum'daki tatillerinde objektiflere takıldı. 2014 yılında nikah masasına oturan ve o zamandan beri birçok kez ayrılığın eşiğine gelerek evliliklerine bir dargın bir barışık devam eden Kenan Doğulu-Beren Saat çifti, Bodrum'da tatile çıktı. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Beren Saat'in siyah mayosu ile adeta kumsalda şov yaptı.

31.05.2021 09:56 - Son Güncelleme: 31.05.2021 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





