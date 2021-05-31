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Aleyna Tilki'nin serveti dudak uçuklattı! 'Beni taklit ediyorlar' diyen Aleyna'yı dünya starlarından ayıran şey bakın neymiş...

Aleyna Tilki'nin serveti dudak uçuklattı! Önceki gün Kuruçeşme'de bir ödül töreninin çekimlerine katılan Aleyna Tilki, İngilizce sözlü şarkısına iyi dönüşler aldığını, yeni çalışmasının hazırlıklarını da tamamlamak üzere olduğunu ifade etti. "Dünyaca ünlü prodüktörlerle çalışmaya başladım. Hedefim dünya çapında taklit edilebilir biri olmaktı. Birçok dünya markası da beni taklit etmeye başladı." diyen 21 yaşındaki Aleyna Tilki, konser başına 70 ile 100 bin TL arasında ücretler alıyor. Genç popçu, son olarak rol aldığı 8 bölümlük diziden aldığı ücretle dudak uçuklattı. Daha önce yaptığı bir açıklamada kendisini dünya starlarından ayıran faktörü anlatan Aleyna Tilki gündeme bomba gibi düştü...

31.05.2021 10:59 - Son Güncelleme: 31.05.2021 11:04
Aleyna Tilki'nin serveti dudak uçuklattı! 'Beni taklit ediyorlar' diyen Aleyna'yı dünya starlarından ayıran şey bakın neymiş...

SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI!

'Beni taklit ediyorlar' diyen Aleyna'yı dünya starlarından ayıran şey bakın neymiş... Genç şarkıcı Aleyna Tilki önceki gün Kuruçeşme'de bir ödül töreninin çekimlerine katıldı.

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Aleyna Tilki'nin serveti dudak uçuklattı! 'Beni taklit ediyorlar' diyen Aleyna'yı dünya starlarından ayıran şey bakın neymiş...

İngilizce sözlü "Retrograde" şarkısına iyi dönüşler aldığını, yeni çalışmasının hazırlıklarını da tamamlamak üzere olduğunu söyleyen Tilki, "'Retrograde' şarkısındaki amacım dünya müzik sektörüne Aleyna'yı tanıtmaktı. Bunu da yapmış olduk. Dünyaca ünlü prodüktörlerle çalışmaya başladım. Hedefim dünya çapında taklit edilebilir biri olmaktı. Birçok dünya markası da beni taklit etmeye başladı." dedi.

Aleyna Tilki'nin serveti dudak uçuklattı! 'Beni taklit ediyorlar' diyen Aleyna'yı dünya starlarından ayıran şey bakın neymiş...

Şarkıcı, yeniden oyunculuk yapıp yapmayacağı hakkında "24 saat müzik stüdyosunda kalabilirim ama yönetmenin beni yönetmesi... Bana göre bir şey değilmiş" dedi.

Aleyna Tilki'nin serveti dudak uçuklattı! 'Beni taklit ediyorlar' diyen Aleyna'yı dünya starlarından ayıran şey bakın neymiş...

Konser başına 70 ile 100 bin TL arasında ücretler alan 20 yaşındaki popçu, son olarak rol aldığı 8 bölümlük diziden de 2 milyon TL'yi cebine koydu.

Aleyna Tilki'nin serveti dudak uçuklattı! 'Beni taklit ediyorlar' diyen Aleyna'yı dünya starlarından ayıran şey bakın neymiş...

İlk olarak bir giyim markasının yüzü olan genç popçu, reklamdan 1 milyon TL kazandı. Bir dondurma firmasıyla yaptığı anlaşmadan da tam 2 milyon TL alan Aleyna Tilki, bu kez de bir içecek firmasıyla el sıkıştı. Aleyna Tilki'nin reklamdan 3 milyon TL kazanacağı iddia edildi.