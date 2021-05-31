Aleyna Tilki'nin serveti dudak uçuklattı! 'Beni taklit ediyorlar' diyen Aleyna'yı dünya starlarından ayıran şey bakın neymiş...

İlk olarak bir giyim markasının yüzü olan genç popçu, reklamdan 1 milyon TL kazandı. Bir dondurma firmasıyla yaptığı anlaşmadan da tam 2 milyon TL alan Aleyna Tilki, bu kez de bir içecek firmasıyla el sıkıştı. Aleyna Tilki'nin reklamdan 3 milyon TL kazanacağı iddia edildi.