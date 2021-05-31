Aleyna Tilki'nin serveti dudak uçuklattı! 'Beni taklit ediyorlar' diyen Aleyna'yı dünya starlarından ayıran şey bakın neymiş...
Aleyna Tilki'nin serveti dudak uçuklattı! Önceki gün Kuruçeşme'de bir ödül töreninin çekimlerine katılan Aleyna Tilki, İngilizce sözlü şarkısına iyi dönüşler aldığını, yeni çalışmasının hazırlıklarını da tamamlamak üzere olduğunu ifade etti. "Dünyaca ünlü prodüktörlerle çalışmaya başladım. Hedefim dünya çapında taklit edilebilir biri olmaktı. Birçok dünya markası da beni taklit etmeye başladı." diyen 21 yaşındaki Aleyna Tilki, konser başına 70 ile 100 bin TL arasında ücretler alıyor. Genç popçu, son olarak rol aldığı 8 bölümlük diziden aldığı ücretle dudak uçuklattı. Daha önce yaptığı bir açıklamada kendisini dünya starlarından ayıran faktörü anlatan Aleyna Tilki gündeme bomba gibi düştü...
31.05.2021 10:59
- Son Güncelleme: 31.05.2021 11:04
İngilizce sözlü "Retrograde" şarkısına iyi dönüşler aldığını, yeni çalışmasının hazırlıklarını da tamamlamak üzere olduğunu söyleyen Tilki, "'Retrograde' şarkısındaki amacım dünya müzik sektörüne Aleyna'yı tanıtmaktı. Bunu da yapmış olduk. Dünyaca ünlü prodüktörlerle çalışmaya başladım. Hedefim dünya çapında taklit edilebilir biri olmaktı. Birçok dünya markası da beni taklit etmeye başladı." dedi.