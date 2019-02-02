Demet Özdemir ve Can Yaman'ın eski sevgililileri sizi şoke edecek! Sarmaş dolaş...
Sen Anlat Karadeniz dizisi ile adlarından sıkça söz ettiren Can Yaman ile Demet Özdemir ikilisinin aşk yaşadığı iddia ediliyor malumuz. İkili bu iddiaları sürekli reddediyor. Onların aşk iddiaları bir yana dursun, bu hızlı ikilinin aşkları bir dönem magazin sayfalarının en üstlerini süslemişti. Can Yaman ile Demet Özdemir'in eski sevgilileri arasında kimler var kimler. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Demet Özdemir ve Can Yaman olmak üzere ünlülerin eski sevgilileri ve eşleri.
Erkenci Kuş dizisi ile kariyerlerinin zirvesine çıkan Can Yaman ile Demet Özdemir aynı zaman son dönemin en çapkın ikilisi olma özelliğini de ellerine tutuyorlar. Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşk iddiaları gündeme otursun, aşk defterileri de çok kabarık. Eski sevgilililerinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. İşte başta Can Yaman ve Demet Özdemir olmak üzere, ünlülerin eski sevgilileri ve eşleri.