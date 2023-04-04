80’ler rüzgarı estirdi! Hande Erçel’in pozları “Yeşilçam güzeli” dedirtti! Hakan Sabancı’nın sevgilisine ilk yorum Filiz Akın’dan...
Son dönemlerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde sık sık yer alan Hande Erçel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Erçel, ayna karşısında verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Erçel'in 80'ler temalı paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken ilk yorum Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan geldi. Öte yandan tarzıyla sosyal medyayı ikiye bölen Erçel için "Yeşilçam güzeli", "Ya sen 80'ler afeti mi oldun?", "İlk kez beğenmedim" yorumları yapıldı. İşte Hande Erçel'in o pozları...
04.04.2023 22:09 - Son Güncelleme: 04.04.2023 22:09
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Hande Erçel, son olarak Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerini süsledi.
İLK YORUM GİLİZ AKIN'DAN!
Erçel'in 80'ler temalı paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken ilk yorum Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'dan geldi.
Filiz Akın, Hande Erçel'in paylaşımına kalp ve çiçek emojileriyle yorum yaparak fotoğrafları beğendiğini dile getirdi.