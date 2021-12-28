Demet Özdemir - Oğuzhan Koç ayrılığının nedeni ortaya çıktı! Şok ayrılıkta olay sözler: "Silik, gittiği her yeri batıran..."
Demet Özdemir - Oğuzhan Koç ayrılığının nedeni ortaya çıktı! Magazin gündemine bomba gibi düşen 2021'in dikkat çeken aşıklarının ayrılığı da büyük ses getirdi. Yılın başında başlayan aşk yılın sonunda bitti. Geçtiğimiz yaz aylarında dudak dudağa pozları basına yansıyan ünlü çiftin tatil için gittikleri Paris dönüşü büyük bir kavga ettiği ve anlaşamadıkları için ayrılık kararı aldığı konuşuluyordu. Bu konu bir magazin programında masaya yatırıldı, sunuculardan Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali, sözleriyle dikkat çekti. İşte Oğuzhan Koç- Demet Özdemir ayrılığının asıl nedeni ve ikili hakkında söylenen şok sözler...
ŞOK AYRILIKLA İLGİLİ OLAY SÖZLER!
Demet Özdemir - Oğuzhan Koç ayrılığının nedeni ortaya çıktı! 2021'i Çeşme'de Oğuzhan Koç'la karşılayan Demet Özdemir, ilişkileri ortaya çıkınca gazetecilere, "Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" diye espri yapmıştı
2021 yılının başında ilişkilerinin ilan etmeleri ile magazin gündemine düşen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, aşklarını basından uzak yaşamayı tercih ediyordu.
Sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunan ünlü çift Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında geçtiğimiz haftalarda ayrıldıkları yönünde haberleR çıktı. İkili Cem Yılmaz'ın gösterisine gittiğinde görüntülendi ve iddiaları alaylı bir dille yalanladı.
1. İDDİA
İlk iddiaya göre; ayrılık iddialarını yalanlayan ünlü çift daha sonra tatil için Paris'e gitti. Ancak tatilden dönen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bu kez kesin bir şekilde ayrılık kararı aldı.