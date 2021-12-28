Hayvanat bahçesinde yamyam aslan şoku! Kendi özbeöz yavrusunu afiyetle yedi kimse bir şey yapmadı
Vahşi doğanın acımasız yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Görüntüler Meksika'dan... Meksika'daki Tuzoofari isimli hayvanat bahçesinde eşine benzerine az rastlanır olay yaşandı. Yetişkin bir erkek aslan kendi özbeöz yavrusunu yedi. Hayvanat bahçesinin yetkileri ise olay karşısını kılını kıpırdatmazkez, görüntüler sosyal medyada kısa sürede elden ele yayıldı.
28.12.2021 15:37
- Son Güncelleme: 28.12.2021 15:37
Vahşi doğanın acımasızlığını gözler önüne seren görüntü Meksika''dan geldi. Hidalgo eyaletindeki Tuzoofari isimli hayvanat bahçesinde yetişkin erkek aslan, yeni doğan yavrusunu yedi.
"ÜZÜCÜ OLAY, YETKİLİLERİN İHMALİ NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİ"
Sosyal medyada paylaşılan olaya tepki gösterilmesinin ardından Hidalgo eyaletinde büyük kedilere hizmet veren bir hastane olan Invictus Vakfı'nın Başkanı Erica Ortigoza Vasquez yaptığı açıklamada üzücü olayın hayvanat bahçesi yetkililerinin ihmali sebebiyle gerçekleştiğini ifade ederek, Federal Çevre Koruma Savcılığı'na şikayette bulunduklarını belirtti.