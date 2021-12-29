Danilo Zanna'yla aşk yaşadığı söylenen Pelin Zaman makyajsız... Masterchef Pelin'in son halini gören gözlerden yaşlar süzüldü!

Masterchef'e yedeklerden dahil olan ve herhangi bir mutfak eğitimi olmadan yeteneklerini konuşturan, kısa bir süre önce Danilo Zanna'yla sevgili olduğu iddia edilen Pelin Zaman'ın sevgilisinin başkası olduğu ve sevgilisinin de ünlü bir şarkıcı olduğu ortaya çıkmıştı. Ama hakkında iddialara sadece bununla sınırlı kalmadı. Sonrasında Pelin Zaman ile Hasan Biltekin'in de yakınlaştığı iddia edildi. Pelin Zaman geçtiğimiz haftalarda yarışmaya veda etti etmesine ama hakkında dedikodular bir türlü bitmedi.