Tarkan söyledi Merve Boluğur kazandı! İlk konserinin ücretiyle dudak uçuklatan Merve'den sosyal medyayı ikiye bölen playback
Tarkan söyledi Merve Boluğur kazandı! İlk konserinin ücretiyle dudak uçuklatan Merve'den sosyal medyayı ikiye bölen playback geldi, herkes o anları konuştu. İlk şarkısı "Şşşttt" ile dinleyicileri ikiye bölen oyuncu Merve Boluğur, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda sahneye çıktı. İlk sahnesinde Tarkan'ın şarkısını seslendiren Merve Boluğur'un playback yaptığı anlar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Bilet fiyatıyla ağızları açık bırakan Boluğur'a, "Bence gayet güzel" yorumu yapanlar da oldu "Tarkan ağlıyordur" diyenler de...
TARKAN SÖYLEDİ MERVE BOLUĞUR KAZANDI
İlk konserinin ücretiyle dudak uçuklatan Merve Boluğur'dan sosyal medyayı ikiye bölen playback!
"GERÇEK Mİ BU?"
Şarkıcılığa soyunmuştu... Merve Boluğur'un ilk şarkısıyla verdiği konserin ücretiyle dudak uçuklattı!
"MURAT DALKILIÇ'A ÖZLÜ SÖZLER"
Kariyerinin ilk adımını attı o cümleleri duyanlar Merve'yi yorumsuz bırakmadı. Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol almış olan oyuncu Merve Boluğur, ekranlara mola verdi. Uzun zamandır bir projeye evet demeyen Boluğur, son dönemde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettirir hale geldi.
Instagram paylaşımları ile takipçilerini şoke etmeyi başaran oyuncu, bir yenisini daha ekledi. Oyunculuğu rafa kaldıran Merve Boluğur, müzik piyasasına giriş yaptı. Boluğur, haziran ayının başında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sözlerini kendisinin yazdığı "Şşşttt" adlı ilk şarkısının yayınlandığını duyurdu.
İlk şarkısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve kısa sürede gündem olan Boluğur kısa sürede gündem oldu. Merve Boluğur'un yeni şarkısının sözlerini duyanlar ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu.