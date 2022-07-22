Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer babasının boyuna yetişti! Sadece boyu posu değil yüzü gözü de tıpkı babası

Demet Şener ile evliliğinden bir kızı ve bir oğlu olan İbrahim Kutluay, 13 yaşında oğluyla plajda görüntülendi. Babasının kopyası olan Ömer'i görenler "İbrahim Kutluay'ın boyuna ulaşmış" yorumları yaptı. Baba oğul güneşin ve denizin tadını Çeşme'de çıkardı.