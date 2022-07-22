Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer babasının boyuna yetişti! Sadece boyu posu değil yüzü gözü de tıpkı babası
Demet Şener'in ilk göz ağrısına bakın! Demet Şener'in 2002 yılında adı İbrahim Kutluay ile aşk dedikodularına karışmış ve çift 2005'te nikah masasına oturmuştu. Evlilik haberinden kısa bir süre sonra Demet Şener'in hamilelik haberi gelmiş ve ikili 2006 yılında ilk çocukları İrem'i kucaklarına almıştı. 2009'da ise oğulları Ömer'e kavuşan ünlü çift, 2018 yılında evliliklerini resmen sonlandırmıştı. Hem evlilikleri hem de boşanmalarıyla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ikili, şimdi ise çocukları ile çok konuşuluyor.
Demet Şener, 2002 yılında gönlünü basketbolcu İbrahim Kutluay'a kaptırmış ve ikili 2005'te nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini iki çocukla taçlandıran çift; 2006 yılında kızları İrem'i, 2009'da ise oğulları Ömer'i kucaklarına almıştı. Ancak ünlü çiftin mutlu evlilikler 2015 yılında çatırdamaya başlamıştı.
2015'te ara ara boşanma haberleriyle gündeme gelen çiftten Demet Şener, 2016 Ekim'inde çekişmeli boşanma davası açmıştı. Şener'in açtığı dava 19 Ocak 2018'de sonuçlanmış, mahkeme çiftin boşanmasına karar vermişti.
Demet Şener ile evliliğinden bir kızı ve bir oğlu olan İbrahim Kutluay, 13 yaşında oğluyla plajda görüntülendi. Babasının kopyası olan Ömer'i görenler "İbrahim Kutluay'ın boyuna ulaşmış" yorumları yaptı. Baba oğul güneşin ve denizin tadını Çeşme'de çıkardı.