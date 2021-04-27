RAMAZAN İMSAKİYE
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Zara 'mavişim' dedi baş tacı etti annesi sosyal medyayı kasıp kavurdu! Eşkıya'nın Gönül'ü Zara solda sıfır kaldı

Sevilen türkülere yaptığı yorumlarla tanınan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hayat verdiği Gönül karakteriyle hafızalara kazınan Zara, estetikle gelen değişimiyle çok konuşuluyor son günlerde. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası bambaşka birine dönüşen Zara, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri. En özel anlarını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmeye Zarar geçtiğimiz günlerde 'mavişim' notuyla annesini paylaştı. Annesi kızını adeta gölgede bıraktı. İşte şarkıcı Zara'nın değişimi ve Zara'nın annesi...

27.04.2021 11:31 - Son Güncelleme: 27.04.2021 11:31
Zara 'mavişim' dedi baş tacı etti annesi sosyal medyayı kasıp kavurdu! Eşkıya'nın Gönül'ü Zara solda sıfır kaldı

Şarkıcı Zara son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor. Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Sosyal medyayı aktif kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor.

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Zara 'mavişim' dedi baş tacı etti annesi sosyal medyayı kasıp kavurdu! Eşkıya'nın Gönül'ü Zara solda sıfır kaldı

Zara'nın paylaşımlarından annesi de kendi kadar dikkat çekiyor. Şarkıcı Zara'nın annesi ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor. Zara 'mavişim' diye sevdiği güzel gözlü annesi ile sıkça vakit geçiriyor.

Zara 'mavişim' dedi baş tacı etti annesi sosyal medyayı kasıp kavurdu! Eşkıya'nın Gönül'ü Zara solda sıfır kaldı

İşte başta Zara olmak üzere ünlüleri anneleri.

Zara 'mavişim' dedi baş tacı etti annesi sosyal medyayı kasıp kavurdu! Eşkıya'nın Gönül'ü Zara solda sıfır kaldı

SERENAY SARIKAYA'NIN ANNESİ

Ümran Seyhan

Zara 'mavişim' dedi baş tacı etti annesi sosyal medyayı kasıp kavurdu! Eşkıya'nın Gönül'ü Zara solda sıfır kaldı

EVRİM ALASYA VE AYSUN ALASYA