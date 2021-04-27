Zara 'mavişim' dedi baş tacı etti annesi sosyal medyayı kasıp kavurdu! Eşkıya'nın Gönül'ü Zara solda sıfır kaldı
Sevilen türkülere yaptığı yorumlarla tanınan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hayat verdiği Gönül karakteriyle hafızalara kazınan Zara, estetikle gelen değişimiyle çok konuşuluyor son günlerde. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası bambaşka birine dönüşen Zara, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri. En özel anlarını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmeye Zarar geçtiğimiz günlerde 'mavişim' notuyla annesini paylaştı. Annesi kızını adeta gölgede bıraktı. İşte şarkıcı Zara'nın değişimi ve Zara'nın annesi...
27.04.2021 11:31
- Son Güncelleme: 27.04.2021 11:31