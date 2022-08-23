Yasmin Erbil bikinili karesiyle olay! Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki itirafıyla ağızları açık bırakmıştı Ece Ronay'dan şok yorum: "Rezil..."
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil bikinili karesiyle sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki itirafıyla ağızları açık bırakmıştı geçtiğimiz günlerde. Magazin muhabirinin sorduğu soru karşısında Ece Ronay hakkında bazı açıklamalarda bulunan Yasmin Erbil Instagram pozlarıyla adından söz ettirdi Gündemde yerini koruyan Erbil'in pozlarının ardından TikTok fenomeni Ece Ronay'dan gelen paylaşımlar dikkat çekti. Ece Ronay Instagram hikayelerinde, "Baban seni rezil ediyor..." benzeri cümleler kullandı.
Yasmin Erbil bikinili karesiyle olay! Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki itirafıyla ağızları açık bırakmıştı Ece Ronay'dan şok yorum geldi.
Açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Mehmet Ali Erbil, bir sosyal medya platformunda açtığı canlı yayında "Dünya rekoru bende. Yıllarca haftanın 6 günü cinsel ilişkiye girdim. Pazar günüm boştu, bir mecra beni kapatmıştı" itirafında bulunmuş ve yine çok konuşulmuştu.
SOsyal medyayı aktif kullanan ve babası gibi attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Yasmin Erbil Instagram'dan paylaştığı karelerle gündem oldu.
Bikinili pozuyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, Ece Ronay'dan gelen paylaşımlarla gündemin ilk sıralarına yerleşti.
ECE RONAY'DAN YASMİN ERBİL'E SERT YANIT GECİKMEDİ
Aralarında husümeti bitmeyen Mehmet Ali Erbil ve TikTok fenomeni Ece Ronay ara ara göndermelerde bulunmaya devam ediyor.