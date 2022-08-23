Yasmin Erbil bikinili karesiyle olay! Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki itirafıyla ağızları açık bırakmıştı Ece Ronay'dan şok yorum: "Rezil..."

Açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Mehmet Ali Erbil, bir sosyal medya platformunda açtığı canlı yayında "Dünya rekoru bende. Yıllarca haftanın 6 günü cinsel ilişkiye girdim. Pazar günüm boştu, bir mecra beni kapatmıştı" itirafında bulunmuş ve yine çok konuşulmuştu.