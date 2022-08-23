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Haberler Magazin Yasmin Erbil bikinili karesiyle olay! Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki itirafıyla ağızları açık bırakmıştı Ece Ronay'dan şok yorum: "Rezil..."

Yasmin Erbil bikinili karesiyle olay! Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki itirafıyla ağızları açık bırakmıştı Ece Ronay'dan şok yorum: "Rezil..."

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil bikinili karesiyle sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki itirafıyla ağızları açık bırakmıştı geçtiğimiz günlerde. Magazin muhabirinin sorduğu soru karşısında Ece Ronay hakkında bazı açıklamalarda bulunan Yasmin Erbil Instagram pozlarıyla adından söz ettirdi Gündemde yerini koruyan Erbil'in pozlarının ardından TikTok fenomeni Ece Ronay'dan gelen paylaşımlar dikkat çekti. Ece Ronay Instagram hikayelerinde, "Baban seni rezil ediyor..." benzeri cümleler kullandı.

23.08.2022 13:34 - Son Güncelleme: 23.08.2022 18:53
Yasmin Erbil bikinili karesiyle olay! Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki itirafıyla ağızları açık bırakmıştı Ece Ronay’dan şok yorum: Rezil...

Yasmin Erbil bikinili karesiyle olay! Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki itirafıyla ağızları açık bırakmıştı Ece Ronay'dan şok yorum geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yasmin Erbil bikinili karesiyle olay! Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki itirafıyla ağızları açık bırakmıştı Ece Ronay’dan şok yorum: Rezil...

Açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Mehmet Ali Erbil, bir sosyal medya platformunda açtığı canlı yayında "Dünya rekoru bende. Yıllarca haftanın 6 günü cinsel ilişkiye girdim. Pazar günüm boştu, bir mecra beni kapatmıştı" itirafında bulunmuş ve yine çok konuşulmuştu.

Yasmin Erbil bikinili karesiyle olay! Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki itirafıyla ağızları açık bırakmıştı Ece Ronay’dan şok yorum: Rezil...

SOsyal medyayı aktif kullanan ve babası gibi attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Yasmin Erbil Instagram'dan paylaştığı karelerle gündem oldu.

Yasmin Erbil bikinili karesiyle olay! Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki itirafıyla ağızları açık bırakmıştı Ece Ronay’dan şok yorum: Rezil...

Bikinili pozuyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, Ece Ronay'dan gelen paylaşımlarla gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Yasmin Erbil bikinili karesiyle olay! Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki itirafıyla ağızları açık bırakmıştı Ece Ronay’dan şok yorum: Rezil...

ECE RONAY'DAN YASMİN ERBİL'E SERT YANIT GECİKMEDİ

Aralarında husümeti bitmeyen Mehmet Ali Erbil ve TikTok fenomeni Ece Ronay ara ara göndermelerde bulunmaya devam ediyor.

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