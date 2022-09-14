Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğünü hala konuşuluyor! Oğuzhan Koç alay konusu olan ayakkabıları hakkında ilk kez konuştu
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yağmur engeline takılıp düğünlerini 2 gün erteledi ancak çift sonunda dün gece muratlarına erdi. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi düğüne ünlüler akın etti! Oğuzhan'ın ayakkabısı, 3 farklı şekilde görünen Demet'in ilk gelinliği sosyal medyada alay konusu oldu. Oğuzhan Koç alay konusu olan 17 bin 500 TL'lik ayakkabısı hakkında ilk kez konuştu.
14.09.2022 09:24 - Son Güncelleme: 14.09.2022 09:24
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi düğüne ünlüler akın etti! Oğuzhan'ın ayakkabısı 3 kez değiştiren Demet'in ilk gelinliği alay konusu oldu...
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi, gelinlik ve ayakkabı seçimi ti'ye alındı - video
Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç evlendi. Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen nikah töreni ile dünyaevine giren çiftin düğününe sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.