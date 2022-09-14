Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un düğünü hala konuşuluyor! Oğuzhan Koç alay konusu olan ayakkabıları hakkında ilk kez konuştu

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi düğüne ünlüler akın etti! Oğuzhan'ın ayakkabısı 3 kez değiştiren Demet'in ilk gelinliği alay konusu oldu...

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi, gelinlik ve ayakkabı seçimi ti'ye alındı - video