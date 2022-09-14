2 Ekim’de nikah masasına oturacaklardı! Merve Boluğur ile Mert Aydın sokak ortasında tartıştı! Telefona gelen o mesaj...
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, bir süre önce DJ Mert Aydın'la yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgilisinden evlilik teklifi alan Boluğur, yaptığı paylaşımla hayranlarına 'Evet' dediğinin müjdesini vermişti. 2 Ekim'de nikah masasına oturacakları öğrenilen çifte nazar değdi. Merve Boluğur, dün sokak ortasında müstakbel eşi ile kavga etti. İkilinin arasının güzel oyuncunun telefonuna gelen bir mesaj yüzünden açıldığı anlaşıldı. İşte detaylar...
14.09.2022 01:41 - Son Güncelleme: 14.09.2022 01:41
Kısa bir süredir DJ Mert Aydın'la yeni bir aşka yelken açan Merve Boluğur, sevgilisinden evlilik teklifi almıştı.
NAZAR DEĞDİ
2 Ekim'de nikah masasına oturacakları öğrenilen çifte nazar değdi. Mert Aydın İLE Merve Boluğur, önceki gün gergin anlar yaşadı.
Araba beklerken nişanlısına "O benim arkadaşım" dediği duyulan Merve Boluğur'un Mert Aydın'la tartıştığı anlar da objektiflere yansıdı.