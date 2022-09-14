Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu hastane çıkışı görüntülendi! Konuşmakta zorluk çeken Sinem Kobal hastalığını açıkladı!
Meslektaşı Sinem Kobal ile 2006 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, 21 Ekim 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tatmıştı. Kızı Leyla'nın dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşayan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu hastane çıkışı görüntülendi. Konuşmakta zorluk çeken Sinem Kobal, hastalığı hakkında açıklama yaptı.
14.09.2022 13:07 - Son Güncelleme: 14.09.2022 13:07
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2006 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 21 Ekim 2020'de kızı Lalin'i kucaklarına almıştı.
Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, geçen gün Leyla adını verdikleri ikinci bebeklerine kavuştu.
Bir etkinlikte kameralara yansıyan Kenan İmirzalıoğlu ise eşi Sinem Kobal ve minik kızı Leyla'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtlayan ünlü oyuncu, eşi Sinem Kobal ve minik kızı Leyla'nın sağlık durumlarının iyi olduklarını bildirdi.