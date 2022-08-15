Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi ortaya çıktı o detay dikkat çekti! 11 gün sonra dünyaevine girecekler
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi ortaya çıktı o detay dikkat çekti! Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, 2021 yılının ilk aylarında aşk yaşamaya başladığı oyuncu Demet Özdemir'e kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi etti. Özdemir'in sevgilisine 'evet' yanıtı vermesi üzerine ünlü çift düğün hazırlıklarına başladı. 11 gün sonra dünyaevine girecek olan ünlü çiftin davetiyesi gündeme bomba gibi düştü.
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi ortaya çıktı o detay dikkat çekti! 11 gün sonra dünyaevine girecek olan ünlü çift düğün davetiyeleriyle gündeme bomba gibi düştü.
Şarkıcı Oğuzhan Koç, 2021 yılının ilk aylarında aşk yaşamaya başladığı oyuncu Demet Özdemir'e kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra 14 Şubat'ta evlilik teklifi etti.
Şarkıcı ile 1.5 yıllık sevgilisi Demet Özdemir, geçtiğimiz haziran ayında aile arasında düzenlenen törenle evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Ünlü çift, şimdilerde ise 26 Ağustos'ta Sarıyer'de gerçekleşecek düğün için gün sayıyor.
DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAZ KOÇ'UN DÜĞÜN DETAYLARI
Demet Özdemir film çekimlerini tamamladıktan 4 gün sonra ise hayatının en anlamlı imzasını atacak. Bu arada ünlü çift düğünde yanlarında görmek istedikleri sevdikleri için bir e-davetiye hazırladı. Davetiyenin oldukça sade olması dikkat çekti. Oğuzhan Koç'un 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklif ettiği otelde kıyılacak olan nikah 19.30'da başlayacak. İmzalar atıldıktan sonra saat 20..00'de yemek ve eğlence faslı başlayacak.