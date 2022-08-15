Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un düğün davetiyesi ortaya çıktı o detay dikkat çekti! 11 gün sonra dünyaevine girecekler

DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAZ KOÇ'UN DÜĞÜN DETAYLARI

Demet Özdemir film çekimlerini tamamladıktan 4 gün sonra ise hayatının en anlamlı imzasını atacak. Bu arada ünlü çift düğünde yanlarında görmek istedikleri sevdikleri için bir e-davetiye hazırladı. Davetiyenin oldukça sade olması dikkat çekti. Oğuzhan Koç'un 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklif ettiği otelde kıyılacak olan nikah 19.30'da başlayacak. İmzalar atıldıktan sonra saat 20..00'de yemek ve eğlence faslı başlayacak.