Songül Karlı fit haliyle 20'lik genç kızlara meydan okudu! Dekoltede yine sınır tanımadı! Göğüslerini 3 kere küçülten Songül Karlı...
Songül Karlı fit haliyle 20'lik genç kızlara meydan okudu! Ünlü türkücü Songül Karlı, sırt ve göğüs dekolteli elbisesiyle bir mekanda konser verdi. İddialı elbisesiyle dikkat çeken Karlı, fit haliyle genç kızlara adeta meydan okudu. Daha önce verdiği bir röportajda "Göğüslerimi 1.5 yıl içinde 3 kez küçülttüm" diyerek uzun süre gündemde kalan Karlı'nın derin dekoltesi de dikkatlerden kaçmadı. İşte Songül Karlı'nın o kostümü...
15.08.2022 00:57 - Son Güncelleme: 15.08.2022 01:04
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Songül Karlı, özellikle dekolteli pozlarıyla çokça magazin gündeminde yer almıştı.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Songül Karlı'nın fit hali dikkatlerden kaçmadı. Karlı için "20'lik genç kızlara gibi", "Gençlere meydan okuyor" yorumları yapıldı.