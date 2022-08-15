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Haberler Magazin Songül Karlı fit haliyle 20'lik genç kızlara meydan okudu! Dekoltede yine sınır tanımadı! Göğüslerini 3 kere küçülten Songül Karlı...

Songül Karlı fit haliyle 20'lik genç kızlara meydan okudu! Dekoltede yine sınır tanımadı! Göğüslerini 3 kere küçülten Songül Karlı...

Songül Karlı fit haliyle 20'lik genç kızlara meydan okudu! Ünlü türkücü Songül Karlı, sırt ve göğüs dekolteli elbisesiyle bir mekanda konser verdi. İddialı elbisesiyle dikkat çeken Karlı, fit haliyle genç kızlara adeta meydan okudu. Daha önce verdiği bir röportajda "Göğüslerimi 1.5 yıl içinde 3 kez küçülttüm" diyerek uzun süre gündemde kalan Karlı'nın derin dekoltesi de dikkatlerden kaçmadı. İşte Songül Karlı'nın o kostümü...

15.08.2022 00:57 - Son Güncelleme: 15.08.2022 01:04
Songül Karlı fit haliyle 20’lik genç kızlara meydan okudu! Dekoltede yine sınır tanımadı! Göğüslerini 3 kere küçülten Songül Karlı...

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Songül Karlı, özellikle dekolteli pozlarıyla çokça magazin gündeminde yer almıştı.

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Songül Karlı fit haliyle 20’lik genç kızlara meydan okudu! Dekoltede yine sınır tanımadı! Göğüslerini 3 kere küçülten Songül Karlı...

İddialı giyim tarzıyla çok konuşulan Karlı, sahne aldığı bir mekanda tercih ettiği kıyafetiyle yine adından söz ettirdi.

Songül Karlı fit haliyle 20’lik genç kızlara meydan okudu! Dekoltede yine sınır tanımadı! Göğüslerini 3 kere küçülten Songül Karlı...

Sırt ve göğüs dekolteli elbisesiyle sahne alan Karlı, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Songül Karlı fit haliyle 20’lik genç kızlara meydan okudu! Dekoltede yine sınır tanımadı! Göğüslerini 3 kere küçülten Songül Karlı...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

Songül Karlı fit haliyle 20’lik genç kızlara meydan okudu! Dekoltede yine sınır tanımadı! Göğüslerini 3 kere küçülten Songül Karlı...

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Songül Karlı'nın fit hali dikkatlerden kaçmadı. Karlı için "20'lik genç kızlara gibi", "Gençlere meydan okuyor" yorumları yapıldı.

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