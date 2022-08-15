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Haberler Magazin Hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo'dan öpüş koklaş paylaşımlar! Mekan o malum tekne!

Hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo'dan öpüş koklaş paylaşımlar! Mekan o malum tekne!

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz aylarda nokta koymuştu. Sonrasında ilk barışma sinyalleri ve Şeyma Subaşı'nın Instagram'ının hikaye bölümünden biriyle dudak dudağa paylaşım yapmasının ardından Meedo, Subaşı'nın hayatına geri dönmüştü. Geçtiğimiz günlerde hamilelik iddialarıyla çok konuşulan Subaşı'dan, aşk dolu paylaşımlar geldi.

15.08.2022 09:23 - Son Güncelleme: 15.08.2022 09:23
Hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo’dan öpüş koklaş paylaşımlar! Mekan o malum tekne!

Acun Ilıcalı ile evliliğini sonlandırmasının ardından ismi bir dönem de Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı, aşk hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak bir dargın bir barışık aşkı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile ilişki yaşayan Subaşı aşk tatiline çıktı.

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Hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo’dan öpüş koklaş paylaşımlar! Mekan o malum tekne!

Çatırdayan ilişkilerini onarmaya çalışan ikili, Ege'de tekne tatili yapıyor.

Hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo’dan öpüş koklaş paylaşımlar! Mekan o malum tekne!

20 BİN DOLARLIK TEKNE TATİLİ

Barışma sonrası sevgilisine tatil hediyesi veren Mısırlı milyarderin, 15 günlük tekne için ödediği fiyat ise dudak uçuklattı.

Hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo’dan öpüş koklaş paylaşımlar! Mekan o malum tekne!

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Aşklarına yeni bir soluk getiren ikiliden, romantik bir paylaşım geldi.

Hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo’dan öpüş koklaş paylaşımlar! Mekan o malum tekne!

Milyarder sevgilisi ile tekne pozları veren Subaşı, paylaşımının altına ise "Çok şanslıyım" notunu düştü...

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