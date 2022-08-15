Hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo’dan öpüş koklaş paylaşımlar! Mekan o malum tekne!

Acun Ilıcalı ile evliliğini sonlandırmasının ardından ismi bir dönem de Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı, aşk hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak bir dargın bir barışık aşkı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile ilişki yaşayan Subaşı aşk tatiline çıktı.