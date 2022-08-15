Hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo'dan öpüş koklaş paylaşımlar! Mekan o malum tekne!
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz aylarda nokta koymuştu. Sonrasında ilk barışma sinyalleri ve Şeyma Subaşı'nın Instagram'ının hikaye bölümünden biriyle dudak dudağa paylaşım yapmasının ardından Meedo, Subaşı'nın hayatına geri dönmüştü. Geçtiğimiz günlerde hamilelik iddialarıyla çok konuşulan Subaşı'dan, aşk dolu paylaşımlar geldi.
15.08.2022 09:23 - Son Güncelleme: 15.08.2022 09:23
Acun Ilıcalı ile evliliğini sonlandırmasının ardından ismi bir dönem de Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı, aşk hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak bir dargın bir barışık aşkı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile ilişki yaşayan Subaşı aşk tatiline çıktı.