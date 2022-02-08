Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evleniyor mu? Oğuzhan’ın biricik aşkına hazırladığı bomba sürpriz ortaya çıktı! Yorum üstüne yorum yağdı
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evleniyor mu? Geçen yıl aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ancak ikili, geçen haftalarda ilişkilerini sonlandırarak hayranlarını hüsrana uğratmıştı. Ayrılıkları uzun sürmeyen Özdemir ile Koç cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Demet Özdemir ile aşkına ikinci bir şans tanıyan Oğuzhan Koç, Sevgililer Günü için hazırlıklara başladı. Koç'un bu özel gün için hazırladığı sürpriz ise hayranlarını heyecanlandırdı. İşte detaylar...
08.02.2022 18:07
- Son Güncelleme: 08.02.2022 18:07
Ayrılığa daha fazla dayanamayan ve ilişkilerine bir şans daha veren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinden yeni bir gelişme yaşandı.
Koç'un birçok oyuncu arkadaşını da davet ettiği partide Demet Özdemir'i bekleyen sürpriz hayranlarını heyecanlandırdı.