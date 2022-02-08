Survivor Birsen'in eski sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı kimsenin aklının ucundan dahi geçmez! Kendisinden daha ünlü olan o isim....
Survivor'da sürekli sürgün adasına giderek adından söz ettirmeyi başaran Birsen Bekgöz, günün en çok konuşulan isimlerinden biri. Survivor 2022 All Star yarışmacısı Birsen Bekgöz, ilk katıldığı Survivor'da bu denli başarılı bir performansa sahip değildi. 2022 All-Star'a sıkı hazırlanan Birsen Bekgöz hakkında araştırma yapanlar eski sevgilisinin kim olduğunu görünce küçük dilini yuttu. İşte başta Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz olmak üzere ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri.
08.02.2022 17:29
- Son Güncelleme: 08.02.2022 17:29
BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?
1980 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen Birsen Bekgöz'ün ailesi aslen Ankaralıdır. Eğitim hayatına Almanya'da başlayan Bekgöz, lisans eğitimini KKTC'de bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde tamamladı. Doğuştan spora karşı yetenekli olan Birsen Bekgöz, Türkiye'nin milli koşucularındandır.
Birsen Bekgöz hakkında araştırma yapanların belki de en çok şaşırdığı şey eski sevgilisinin o isim çıkması oldu. İşte başta Birsen Bekgöz olmak üzere ünlülerin merak edilen eski eşleri ve sevgilileri.