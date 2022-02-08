Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Buse Varol ‘kimse beni davet etmedi’ demişti! Suskunluğunu bozan Alişan kısa ve net konuştu

AİLE FOTOĞRAFINDA BUSE YOK

Alişan'ın ise anne, babası ve koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren kardeşinin eşi ve yeğenleriyle pozlarını paylaşırken; Buse Varol'un fotoğrafta yer almaması 'ayrılık mı var?' sorularını beraberinde getirdi.