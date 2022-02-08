Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Buse Varol ‘kimse beni davet etmedi’ demişti! Suskunluğunu bozan Alişan kısa ve net konuştu
Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Mayıs 2018'de görkemli bir törenle dünyaevine giren Alişan ve Buse Varol, 2019 senesinde oğulları Burak'ı kucaklarına alarak anne-babalık duygusunu ilk kez tatmıştı. Geçen yıl ise kızları Eliz'e kavuşan çift, son günlerde çıkan haberlerle hayranlarını üzdü. 1 yaşına basan kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlayan ikilinin boşanacakları iddia edildi. Alişan'ın annesinin evinde düzenlenen kutlama için 'Kimse beni çağırmadı' ifadelerini kullanan Varol'un açıklaması ise iddiaları güçlendirdi. Varol'un açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Alişan da suskunluğunu bozdu. Kısa ve net konuşan Alişan konuyla ilgili bakın neler söyledi...
08.02.2022 19:02
- Son Güncelleme: 08.02.2022 19:14
Son dönemde haklarında sık sık boşanma söylentileri çıkan Alişan-Buse Varol çiftinin kızları Eliz, bir yaşına bastı.
Kızı için doğum günü kutlaması organize eden Buse Varol, pek çok paylaşım yaparken eşinin yanında yer almaması dikkat çekti.
AİLE FOTOĞRAFINDA BUSE YOK
Alişan'ın ise anne, babası ve koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren kardeşinin eşi ve yeğenleriyle pozlarını paylaşırken; Buse Varol'un fotoğrafta yer almaması 'ayrılık mı var?' sorularını beraberinde getirdi.