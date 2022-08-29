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Haberler Magazin Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi düğüne ünlüler akın etti! Oğuzhan'ın ayakkabısı 3 kez değiştiren Demet'in ilk gelinliği alay konusu oldu

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi düğüne ünlüler akın etti! Oğuzhan'ın ayakkabısı 3 kez değiştiren Demet'in ilk gelinliği alay konusu oldu

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi düğüne ünlüler akın etti! Oğuzhan'ın ayakkabısı, 3 farklı şekilde görünen Demet'in ilk gelinliği sosyal medyada alay konusu oldu. Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yağmur engeline takılıp düğünlerini 2 gün erteledi ancak çift sonunda dün gece muratlarına erdi. Mutluluğa "Sonsuza kadar evet" diyen çiftin kendilerine özel olarak tasarlanan smokin ve gelinlikleri kısa sürede olay oldu. Demet Özdemir'in ilk gelinliği Oğuzhan Koç'un ise ayakkabısı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

29.08.2022 09:14 - Son Güncelleme: 29.08.2022 09:26
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi düğüne ünlüler akın etti! Oğuzhan’ın ayakkabısı 3 kez değiştiren Demet’in ilk gelinliği alay konusu oldu

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi düğüne ünlüler akın etti! Oğuzhan'ın ayakkabısı 3 kez değiştiren Demet'in ilk gelinliği alay konusu oldu...

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi düğüne ünlüler akın etti! Oğuzhan’ın ayakkabısı 3 kez değiştiren Demet’in ilk gelinliği alay konusu oldu

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç evlendi. Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen nikah töreni ile dünyaevine giren çiftin düğününe sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi düğüne ünlüler akın etti! Oğuzhan’ın ayakkabısı 3 kez değiştiren Demet’in ilk gelinliği alay konusu oldu

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç Demet Özdemir'e evlilik teklifi yapmıştı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi düğüne ünlüler akın etti! Oğuzhan’ın ayakkabısı 3 kez değiştiren Demet’in ilk gelinliği alay konusu oldu

Özdemir'en 'evet' yanıtı gelince çift düğün hazıklarına başlamıştı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi düğüne ünlüler akın etti! Oğuzhan’ın ayakkabısı 3 kez değiştiren Demet’in ilk gelinliği alay konusu oldu

Çift önce Haziran ayında aile arasında düzenlenen tören ile nişanlanmıştı.

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