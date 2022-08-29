Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi düğüne ünlüler akın etti! Oğuzhan'ın ayakkabısı 3 kez değiştiren Demet'in ilk gelinliği alay konusu oldu
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi düğüne ünlüler akın etti! Oğuzhan'ın ayakkabısı, 3 farklı şekilde görünen Demet'in ilk gelinliği sosyal medyada alay konusu oldu. Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yağmur engeline takılıp düğünlerini 2 gün erteledi ancak çift sonunda dün gece muratlarına erdi. Mutluluğa "Sonsuza kadar evet" diyen çiftin kendilerine özel olarak tasarlanan smokin ve gelinlikleri kısa sürede olay oldu. Demet Özdemir'in ilk gelinliği Oğuzhan Koç'un ise ayakkabısı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
29.08.2022 09:14 - Son Güncelleme: 29.08.2022 09:26
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evlendi düğüne ünlüler akın etti! Oğuzhan'ın ayakkabısı 3 kez değiştiren Demet'in ilk gelinliği alay konusu oldu...
Ünlü oyuncu Demet Özdemir ve ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç evlendi. Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen nikah töreni ile dünyaevine giren çiftin düğününe sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.