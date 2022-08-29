Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel mayolu karesini paylaştı olay poz ortalığı karıştırdı! Bir takipçisi "her yer meydanda" deyince...
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel mayolu karesini paylaştı olay poz ortalığı karıştırdı! Bir takipçisi, "Her yer meydanda" deyince Selen Görgüzel'den yanıt gecikmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan Selen Görgüzel Instagram'dan paylaştığı karelerle sık sık adından söz ettiriyor. Boşandıktan sonra aşksız yapamayacağını her fırsatta söyleyen ve son dönemde sünnet derisinden cilt bakımı yaptırmasıyla adından söz ettiren Selen Görgüzel siyah mayosuyla sere serpe poz verince bir sosyal medya kullanıcısından tepki geldi. Ardından ikili arasında bakın neler yaşandı...
29.08.2022 09:50 - Son Güncelleme: 29.08.2022 09:50
"Her yer meydanda" deyince...
Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel mayolu karesini paylaştı olay poz ortalığı karıştırdı! Bir takipçisi, "Her yer meydanda" deyince Selen'den yanıt gecikmedi.
KÜÇÜK MAYOSUYLA SERE SERPE
Selen Görgüzel siyah küçük mayosuyla pozunu paylaşınca Kardashian kardeşlere benzetildi.
Selen Görgüzel bu yoruma "Çıplaklık fiziksel boyutta yaşayan sizler için rahatsız edici olabilir, etten kemikten ziyade bilinçsel konuların dikkatini çekmesi dileğimle" yanıtını verdi.