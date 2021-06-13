Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bu kez de Çeşme plajında... Pembe mayosu ile ortalığı kasıp kavuran 29 yaşındaki Demet yine olay!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bu kez de Çeşme plajında... Pembe mayosu ile ortalığı kasıp kavuran 29 yaşındaki Demet yine olay! 2021'in ilk aşk bombasını patlatan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilk başlarda aşklarını saklamayı tercih etseler de, kaçış bitti. Sonrasında aşklarını sosyal medyada ilan eden çift son olarak tatil fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Tatile devam eden Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti Kaş ve Fethiye'den sonra soluğu Çeşme'de aldı. Ünlü çift, önceki gün Alaçatı'daki bir otelin plajında objektiflere işte böyle yansıdı.

13.06.2021 10:08 - Son Güncelleme: 13.06.2021 10:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





