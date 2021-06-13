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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bu kez de Çeşme plajında... Pembe mayosu ile ortalığı kasıp kavuran 29 yaşındaki Demet yine olay!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bu kez de Çeşme plajında... Pembe mayosu ile ortalığı kasıp kavuran 29 yaşındaki Demet yine olay! 2021'in ilk aşk bombasını patlatan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilk başlarda aşklarını saklamayı tercih etseler de, kaçış bitti. Sonrasında aşklarını sosyal medyada ilan eden çift son olarak tatil fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Tatile devam eden Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti Kaş ve Fethiye'den sonra soluğu Çeşme'de aldı. Ünlü çift, önceki gün Alaçatı'daki bir otelin plajında objektiflere işte böyle yansıdı.

13.06.2021 10:08 - Son Güncelleme: 13.06.2021 10:08
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bu kez de Çeşme plajında... Pembe mayosu ile ortalığı kasıp kavuran 29 yaşındaki Demet yine olay!

BU KEZ DE ÇEŞME!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bu kez de Çeşme'de... Pembe mayosu ile ortalığı kasıp kavuran 29 yaşındaki Demet yine adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bu kez de Çeşme plajında... Pembe mayosu ile ortalığı kasıp kavuran 29 yaşındaki Demet yine olay!

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmış ve sürpriz ilişkileriyle magazin gündemine oturmuştu. Aşkları doludizgin devam eden Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile Kaş'ta tatil sezonunu açmıştı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bu kez de Çeşme plajında... Pembe mayosu ile ortalığı kasıp kavuran 29 yaşındaki Demet yine olay!

Ardından soluğu Fethiye'de alan ünlü çift şimdi de Çeşme'de.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bu kez de Çeşme plajında... Pembe mayosu ile ortalığı kasıp kavuran 29 yaşındaki Demet yine olay!

Önceki gün Alaçatı'da bir otelde görüntülenen çift, yine yanında arkadaşları olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bu kez de Çeşme plajında... Pembe mayosu ile ortalığı kasıp kavuran 29 yaşındaki Demet yine olay!

KAHKAHALARA BOĞULDU
Arkadaşlarıyla birlikte denize giren Özdemir ile Koç, suyun içinde kahkahaları ile kendilerinden geçtiler.
Yaklaşık yarım saat denizin tadını çıkaran ünlü çift, daha sonra localarında giderek gözlerden den kayboldular.