Çukur'un 'Koçovalılar'ına suç duyurusu! Aras Bulut İynemli'den Karaburun açıklaması gecikmedi
Çukur'un 'Koçovalılar'ına suç duyurusu! Aras Bulut İynemli'den Karaburun açıklaması gecikmedi. Show TV'de yayınlanan 'Çukur' adlı dizinin başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan ve yönetmen Sinan Öztürk ile oyuncu Kerim Sarp Apak'ın, İzmir'in Karaburun İlçesi'nde satın aldıkları, birinci derece doğal SİT alanında kalan tarlaya inşaat yapmak istediği iddia edildi, şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Çukur dizisi oyuncularından Aras Bulut İynemli, konuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte detaylar...
Show TV'de yayınlanan 'Çukur' adlı dizinin başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli, Necip Memili, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan ve yönetmen Sinan Öztürk ile oyuncu Kerim Sarp Apak'ın kurdukları şirket üzerinden Karaburun'da birinci derece sit alanı satın aldıkları ve SİT alanındaki araziye müdahale ettikleri iddia edildi. İddialar üzerine Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, açıklamalarda bulundu.
Birinci derece sit alanı olmasına rağmen zemine müdahale edildiğini ve çevresinin çitlerle kapatıldığını dile getiren Erdoğan, belediye olarak gerekli işlemlerin yapılmasından sonra hem Cumhuriyet Savcılığı'na hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na şikayette bulunduklarını söyledi. Erdoğan, firma sahipleri hakkında "İşlemlerin ardından bize de ilettiler buranın sahipleri bunlar diye. Biliyorsunuz ki toplumda örnek olması gerekenler bu insanlar. Bizim için fark etmiyor o gayrimenkulün sahibinin kim olduğu" dedi.
"AYRIM YOK"
"Kurallara aykırı inşaat yapanların karşısında hiçbir ayrımcılık yapmadan müdahale ettiklerini dile getiren belediye başkanı, "Hukuka ve kurallara aykırı olarak inşaat yapanların parti ayrımı yok. Benim kendi partilim olup ta yerini mühürlediğimiz, yıktığımız inşaat yerleri var ve onlar da anlayışla karşılıyorlar. Karaburun'a hak ettiği değeri kazandıracaksak bizim gerçekten bir yapı şeklimiz olmalı.
"Çünkü Bodrum dediğinizde aklınıza gelen ne varsa, Alaçatı dediğinizde aklınıza gelen evleri, mimari dokusu varsa Karaburun dediğinizde de eğer biz marka olmaya talipsek bizim de bir mimari yapımız olmalı. Bunun da ötesinde burası birinci derece sit alanı ve doğal sit. Biz doğamızla varız. Cennet Karaburun diyoruz ve özel çevre koruma alanı şu anda. Kim olursa olsun kafasına göre iş yapması mümkün değil" açıklamalarında bulundu.
İynemli'nin bağlı olduğu menajerlik ajansı tarafından sosyal medya üzerinden açıklama yapıldı.
Açıklama şöyle:
"Sanatçımız Aras Bulut İynemli'nin ortağı olduğu bir şirkete ait olan arsada herhangi bir inşaat çalışması kesinlikle söz konusu değildir. Kesinlikle ağaç kesilmemiştir. Sadece arazinin sınırlarını belirlemek üzere tel örgü çekilmiş ve arazi içindeki çalılar temizlenerek ağaç dikilmesine uygun hale getirilmesi sağlanmıştır."
"Söz konusu arazi ile ilgili imar düzenlemelerine ve SİT alanına ilişkin kurallara sonuna kadar uyulmaktadır. Hiçbir şekilde yasalara aykırı inşaat faaliyeti yapılmayacaktır.
Aras Bulut İynemli bugüne kadar olduğu gibi her zaman doğaya ve yasal düzenlemelere sonuna kadar saygılı olmaya devam edecektir."