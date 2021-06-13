Çukur'un 'Koçovalılar'ına suç duyurusu! Aras Bulut İynemli'den Karaburun açıklaması gecikmedi

"Çünkü Bodrum dediğinizde aklınıza gelen ne varsa, Alaçatı dediğinizde aklınıza gelen evleri, mimari dokusu varsa Karaburun dediğinizde de eğer biz marka olmaya talipsek bizim de bir mimari yapımız olmalı. Bunun da ötesinde burası birinci derece sit alanı ve doğal sit. Biz doğamızla varız. Cennet Karaburun diyoruz ve özel çevre koruma alanı şu anda. Kim olursa olsun kafasına göre iş yapması mümkün değil" açıklamalarında bulundu.

İynemli'nin bağlı olduğu menajerlik ajansı tarafından sosyal medya üzerinden açıklama yapıldı.