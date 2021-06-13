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Burak Yamantürk ile 6 yıldır aşk yaşayan Özge Özpirinçci 14 haftalık hamile! İşte 35 yaşındaki Özge Özpirinçci'nin bebeğinin cinsiyeti...

Burak Yamantürk ile aşk yaşayan Özge Özpirinçci 13 haftalık hamile olduğunu açıkladı. 35 yaşındaki Özge Özpirinçci'nin hamile olduğunun ortaya çıkmasının ardından bebeğin cinsiyeti sosyal medyada merak konusu olmuştu. Altı yıldır meslektaşı Burak Yamantürk'le aşk yaşayan Özge Özpirinçci bebeğinin cinsiyetini öğrendi. İşte detaylar...

13.06.2021 10:50 - Son Güncelleme: 13.06.2021 10:57
Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çocuklarının cinsiyetini öğrendi! İşte 35 yaşındaki Özge Özpirinçci'nin bebeğinin cinsiyeti...

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çocuklarının cinsiyetini öğrendi! 35 yaşındaki Özge Özpirinçci!nin hamile olduğu iddiaları geçtiğimiz hafta gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çocuklarının cinsiyetini öğrendi! İşte 35 yaşındaki Özge Özpirinçci'nin bebeğinin cinsiyeti...

Şu sıralar 'İlk ve Son' isimli dizinin çekimleri için yoğun bir tempoda çalışan Özge Özpirinçci'nin hamile olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşerken, iddiaya göre hamileliğin ortaya çıkmasının ardından, Cem Karcı'nın yönettiği dizinin setinde alarma geçildiği öne sürüldü. Ekibin, Özpirinçci'nin karnı belirginleşmeden önce çekimlerin tamamlanması için çalışmalara hız verdiği hatta yakın plan sahnelerin çekimleri de yeniden planlandığı iddia edildi.

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çocuklarının cinsiyetini öğrendi! İşte 35 yaşındaki Özge Özpirinçci'nin bebeğinin cinsiyeti...

Çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Özge Özpirinçci, "9 değil 13 haftalık hamileyim" diyerek magazin gündemine bomba gibi düşen hamilelik iddialarını doğruladı.

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çocuklarının cinsiyetini öğrendi! İşte 35 yaşındaki Özge Özpirinçci'nin bebeğinin cinsiyeti...

CİNSİYETİ BELLİ OLDU!
Şimdi ise bebeğin cinsiyeti belli oldu. 13 haftalık hamile olan Özpirinçci'nin kız bebek dünyaya getireceği öğrenildi.

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çocuklarının cinsiyetini öğrendi! İşte 35 yaşındaki Özge Özpirinçci'nin bebeğinin cinsiyeti...

NİKAH MASASINA OTURACAKLAR
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