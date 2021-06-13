Burak Yamantürk ile 6 yıldır aşk yaşayan Özge Özpirinçci 14 haftalık hamile! İşte 35 yaşındaki Özge Özpirinçci'nin bebeğinin cinsiyeti...

Şu sıralar 'İlk ve Son' isimli dizinin çekimleri için yoğun bir tempoda çalışan Özge Özpirinçci'nin hamile olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşerken, iddiaya göre hamileliğin ortaya çıkmasının ardından, Cem Karcı'nın yönettiği dizinin setinde alarma geçildiği öne sürüldü. Ekibin, Özpirinçci'nin karnı belirginleşmeden önce çekimlerin tamamlanması için çalışmalara hız verdiği hatta yakın plan sahnelerin çekimleri de yeniden planlandığı iddia edildi.