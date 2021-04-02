Demet Özdemir ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç sevgilisini yere göğe sığdıramadı ‘Demet'in de oyunculuğunun da hastasıyım’
Demet Özdemir ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem olan ünlü şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, Etiler'deki bir restoran çıkışı kameralara yansıdı. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını cevaplayan Koç, yeni projesiyle ilgili açıklamada bulundu. Demet Özdemir hakkında da konuşmayı ihmal etmeyen şarkıcı, sevgilisine övgü yağdırdı. Özdemir'in oyunculuğunu beğendiğini dile getiren Oğuzhan Koç, "Oyunculuğunun hastasıyım. Hiç konuşmadık ama olursa onunla da oynamak güzel olur" ifadelerini kullandı.
02.04.2021 08:53
- Son Güncelleme: 02.04.2021 08:53
Kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Oğuzhan Koç, geride bıraktığımız gün annesi Kıymet Koç ve babası Bahattin Koç ile birlikte Etiler'deki bir restoranda görüntülendi.
YENİ FİLM MÜJDESİ!
Ailesiyle akşam yemeği yiyen şarkıcı, mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Samimi açıklamalarda bulunan Koç, şarkı sözü dışında senaryo da yazdığını belirterek yeni filminin müjdesini verdi.
Koç, "Güzel bir senaryo üzerinde çalışıyorum, becerebilirsem hayata geçirmeyi istiyorum" dedi. Ünlü şarkıcı, "Dizi yapsanız kimin oynamasını istersiniz?" sorusuna da şöyle karşılık verdi: "Halit abinin (Halit Ergenç) hastasıyım onunla oynamak isterim. Hayranı olduğum Haluk Bilginer ve Cem Yılmaz'la oynamak da isterdim"
'OYUNCULUĞUNA HASTAYIM'
Koç, oyuncu sevgilisi Demet Özdemir ile aynı projede yer alıp almayacağı sorulması üzerine ise "Demet'in de, oyunculuğunun da hastasıyım. Hiç konuşmadık ama olursa onunla da oynamak güzel olur" dedi.
Yeni yıla Alaçatı'daki bir otelde giren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, fotoğraflarının çekilmesinin ardından ilişkilerini itiraf etmişti. Ünlü çiftten Demet Özdemir, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. 'Yeni yılın aşk bombası' dersiniz artık" demişti.