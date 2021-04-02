Demet Özdemir ile aşk yaşayan Oğuzhan Koç sevgilisini yere göğe sığdıramadı ‘Demet'in de oyunculuğunun da hastasıyım’

Demet Özdemir ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem olan ünlü şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, Etiler'deki bir restoran çıkışı kameralara yansıdı. Ayaküstü basın mensuplarının sorularını cevaplayan Koç, yeni projesiyle ilgili açıklamada bulundu. Demet Özdemir hakkında da konuşmayı ihmal etmeyen şarkıcı, sevgilisine övgü yağdırdı. Özdemir'in oyunculuğunu beğendiğini dile getiren Oğuzhan Koç, "Oyunculuğunun hastasıyım. Hiç konuşmadık ama olursa onunla da oynamak güzel olur" ifadelerini kullandı.

02.04.2021 08:53 - Son Güncelleme: 02.04.2021 08:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





