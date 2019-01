Demet Özdemir ile adı geçen Can Yaman yabancı güzelin markajında! Demet Özdemir ile Can Yaman'ın yaş farkı...

Can Yaman'ın bir süredir Demet Özdemir ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. İkili bu dedikodulara 'arkadaşız' yanıtını verirken, ikilinin hayranları hala 'birlikteyiz' haberini duymayı bekliyor... Ancak bu haberi duyana kadar güzel yıldızlar Can Yaman'ın peşini bırakmayacağa benziyor. Son dönemin parlayan yıldızlarından Can Yaman'a ilgi, sınırları aştı. 2017'de Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'la aşk yaşayan 2016 Ukrayna Güzeli Catherine Ramos. İşte Ukraynalı güzelden gelen hamleye Can Yaman'ın verdiği tepki ve herkesin merak ettiği Can Yaman ile Demet Özdemir'in yaş farkı...

