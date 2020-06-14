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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül abisinin aynısı! Herkes oyuncu Onur Tuna sanıyordu...

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünya evine girdi. Doğal güzelliği ile yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran 27 yaşındaki Neslihan Atagül hem özel hayatı hem de oyunculuğuyla gıpta edilen bir isim. Özel hayatını gözlerden uzak tutan Neslihan Atagül'ün abisi İlkay Atagül'ü görenler şaşırıp kaldı. Birbirlerine olan benzerliği nedeni ile oyuncu Onur Tuna'nın Neslihan Atagül'ün abisi olduğunu sananlar, Atagül'ün gerçek abisini görünce epey şaşırdı. Güzel oyuncu Neslihan Atagül, ağabeyi İlkay Atagül ile geçen martta ticarete atılmıştı. Kardeşler Nişantaşı'nda lokmacı açmışlardı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı, işler istedikleri gibi gitmedi. Neslihan Atagül ve abisinin benzerliğini görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

14.06.2020 17:41 - Son Güncelleme: 14.06.2020 17:47
Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül abisinin aynısı! Herkes oyuncu Onur Tuna sanıyordu...

Neslihan Atagül ile Onur Tuna'nın kardeş oldukları yönündeki iddia magazin kulislerinde ara ara dolaşsa da ünlü ikili yalnızca iyi arkadaş. Sosyal medya kullanıcıları Neslihan Atagül'ün gerçek abisini görünce şoke oldu.

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Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül abisinin aynısı! Herkes oyuncu Onur Tuna sanıyordu...

Neslihan Atagül'ün abisini görenler çok şaşırdı. Birbirlerine olan benzerlikleri ile dikkat çeken abi - kardeşi görenler, "Neslihan'ın erkek versiyonu" şeklinde yorumlarda bulundu.

Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül abisinin aynısı! Herkes oyuncu Onur Tuna sanıyordu...

Oyuncu Onur Tuna ise Neslihan Atagül'ün manevi abisidir. Yani iki yakın arkadaşlar...

Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül abisinin aynısı! Herkes oyuncu Onur Tuna sanıyordu...

Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül için sosyal medyada "Bir insan bu kadar mı benzer" şeklinde yorumlar yapıyor. İşte Neslihan Atagül ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül abisinin aynısı! Herkes oyuncu Onur Tuna sanıyordu...

BENSU - BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

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