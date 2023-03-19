Pınar Dilşeker sevgilisiyle aşka geldi o pozları gören şaştı kaldı! 90'lı yılların lolitası Pınar Dilşeker'in son halini gören: "Ne kadar değişmiş"
Pınar Dilşeker sevgilisiyle aşka geldi o pozları gören şaştı kaldı! 90'lı yılların lolitası Pınar Dilşeker'in son halini gören "Ne kadar değişmiş" , "Tanıyamadım" yorumları yaptı. 'Şinanari' adlı şarkıyla 1990'lı yıllarda tanınan Pınar Dilşeker, İbrahim Erkal ile çevirdiği dizide oyuncu olarak boy gösterdi ayrıca İbrahim Tatlıses'in "Allahım Neydi Günahım" adlı klibinde yer aldı. Uzun yıllardır ekranlarda görünmeyen Pınar Dilşeker'in Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar kısa sürede gündem oldu. Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla çok farklı bir görünüme kavuşan Pınar Dilşeker sevgilisi Recai Şanlı ile Milona'ya gitti. 50 yaşındaki Pınar Dilşeker'in sevgilisiyle paylaştığı aşk pozlarına yorum yağdı.
19.03.2023 16:01 - Son Güncelleme: 19.03.2023 16:08
"NE KADAR DEĞİŞMİŞ"
Pınar Dilşeker sevgilisiyle aşka geldi o pozları gören şaştı kaldı! 90'lı yılların lolitası Pınar Dilşeker'in son halini gören, "Ne kadar değişmiş" yorumları yapıyor.
Şimdilerde 50 yaşında olan Pınar Dilşeker son haliyle dikkat çekiyor. Estetikle bambaşka bir görünüme kavuşan Pınar Dilşeker sevgilisi ile Milano'dan paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi.