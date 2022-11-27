Demet Özdemir eşi Oğuzhan Koç'la ilgili bomba itiraf! 'Özür dilerim Oğuzhan' dedi açık açık anlattı: "Hiç öyle bir niyeti olmadı"

28 Ağustos akşamı Sarıyer'de bir otelde görkemli bir düğünle dünyaevine giren ünlü çiftten Demet Özdemir'in nikah şahitliğini yapımcı Faruk Turgut üstlenirken, Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu. Çift ilk danslarını Zeki Müren'in seslendirdiği 'Aklımda Sen Fikrimde Sen' şarkısı ile yaptı. Berfu-Eser Yenenler çifti, Deniz Baysal, Murat Boz, Yılmaz Erdoğan, Pelin Karahan, Tolga Akış, Nurdan-İbrahim Büyükak çifti, Murat Dalkılıç, Berkay Şahin, Hande-Esat Yontunç çifti, Selin Şekerci, Seda- Ümit Erdim çiftinin katılımı ile gecede ünlü akını yaşandı.