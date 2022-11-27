Demet Özdemir eşi Oğuzhan Koç'la ilgili bomba itiraf! 'Özür dilerim Oğuzhan' dedi açık açık anlattı: "Hiç öyle bir niyeti olmadı"
Demet Özdemir eşi Oğuzhan Koç'la ilgili bomba itiraf! 'Özür dilerim Oğuzhan' dedi açık açık anlattı. Ünlü oyuncu Demet Özdemir yakın arkadaşı Fatma Topbaş'ın doğum günü için Yeniköy'de bir mekandaydı. Çıkışta takvim.com.tr'ye konuşan Demet Özdemir, eşi Oğuzhan Koç'la ilgili o soruya verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. İşte takvim.com.tr'den Doğan Savaş'ın çektiği çok özel röportaj...
"HİÇ ÖYLE BİR NİYETİ OLMADI"
Demet Özdemir eşi Oğuzhan Koç'la ilgili bomba itiraf! 'Özür dilerim Oğuzhan' dedi açık açık anlattı.
Demet Özdemir önceki akşam Fatma Topbaş'ın Yeniköy'de bir mekandaki doğum gününe katıldı.Konu yemekten açılınca Özdemir "Çok nadir yemek yapıyorum ama elimin lezzetli olduğunu düşünüyorum. Anneme bazen sipariş veriyoruz çünkü hiçbir yemek annelerin yaptığı gibi olmuyor" dedi.
'ÖZÜR DİLERİM OĞUZHAN'
Eşi Oğuzhan Koç'un hamarat olmadığını söyleyen Demet Özdemir "Açıkça söyleyeceğim.Özür dilerim Oğuzhan, maalesef hiç mutfağı sevmiyor. Hiç öyle bir niyeti olmadı." diyerek kahkaha attı.
28 Ağustos akşamı Sarıyer'de bir otelde görkemli bir düğünle dünyaevine giren ünlü çiftten Demet Özdemir'in nikah şahitliğini yapımcı Faruk Turgut üstlenirken, Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu. Çift ilk danslarını Zeki Müren'in seslendirdiği 'Aklımda Sen Fikrimde Sen' şarkısı ile yaptı. Berfu-Eser Yenenler çifti, Deniz Baysal, Murat Boz, Yılmaz Erdoğan, Pelin Karahan, Tolga Akış, Nurdan-İbrahim Büyükak çifti, Murat Dalkılıç, Berkay Şahin, Hande-Esat Yontunç çifti, Selin Şekerci, Seda- Ümit Erdim çiftinin katılımı ile gecede ünlü akını yaşandı.