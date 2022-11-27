Aslı Enver'den hamilelik sonrası bomba itiraf! 15 gün önce Berkin Gökbudak'la evlenmişti geçmişinden bahsetti: "Abartılı davranmışım..."
Aslı Enver'den hamileliğin ardından bomba itiraf! 15 gün önce Berkin Gökbudak'la evlenmişti geçmişinden bahseden Aslı Enver açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. Birkan Sokullu ile 3 yıl evli kalan ve 2015 yılında boşanan Aslı Enver'in en popüler aşk hikayesi Murat Boz'la olmuştu. Murat Boz, Önder Öztarhan derken güzel oyuncu aradığı aşkı iş insanı Berkin Gökbudak ile buldu. Aslı Enver ile Berkin Gökbudak aile arasında kıyılan sade bir törenle evlendi. Birçok ünlünün aksine sade gelinliği ve gösterişsin nikahıyla bir kez daha hayranlarının gönlünü fetheden Aslı Enver'in hamile olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, bir zamanlar gelecek korkusu yaşadığını itiraf ederek çarpıcı ifadeler kullandı.
27.11.2022 11:23 - Son Güncelleme: 27.11.2022 11:26
"ABARTILI DAVRANMIŞIM..."
Aslı Enver'den hamilelik sonrası bomba itiraf!15 gün önce Berkin Gökbudak'la evlenmişti geçmişinden bahsetti...
Aslı Enver'in evlilik haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Enver, 5 ay aşk yaşadığı sevgilisi Önder Öztarhan'dan nisan ayında ayrılmıştı. Öztarhan'ın ailesiyle de tanışan ve nikah masasına oturması beklenen çift, yollarını ayırmıştı.
2019'DA AYRILDILAR
'Kardeşim Benim' filminde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Murat Boz-Aslı Enver çiftinin inişli çıkışlı ilişkisi ise 2019'un Ekim ayında sonlanmıştı.
Ünlü oyuncu, 2012-2015 yılları arasında ise meslektaşı Birkan Sokullu ile evliydi. Aslı Enver'in ilk eşinin Birkan Sokullu olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.