Birce Alakay ile İbrahim Çelikkol'dan pazar keyfi! Sahilden gelen o paylaşım olay oldu sosyal medya çalkalandı: "Dost olmasaymışsınız..."

Ardından sosyal medyadan eski sevgilisi İbrahim Çelikol'u hedef alan Ekinci, "Unutamadınız mı da sürekli İbrahim Bey'e göndermeler yapıyorsunuz?" sorusuna 'İbrahim ile üç yıl dolu dolu bir aşk yaşadık ama aşık olmadık. İbrahim iyi biri ama çok kopyacı. Kariyeri için annesini bile hiç acımadan harcar. Onun kariyerinde benim büyük payım var ama o da yetenekliydi. Yetenekli olmasaydı ben bir şey yapamazdım." demişti.