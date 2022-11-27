Birce Alakay ile İbrahim Çelikkol'dan pazar keyfi! Sahilden gelen o paylaşım olay oldu sosyal medya çalkalandı: "Dost olmasaymışsınız..."
Birce Alakay ile İbrahim Çelikkol'dan pazar keyfi! Sahilden gelen o paylaşım olay oldu sosyal medya çalkalandı. Sık sık aralarında aşk olduğu iddia edilenyakın dostlar pazar günnü birlikte geçiriyor. Sosyal medyadan "Canparem" notuyla fotoğraf paylaşan Birce Akalay'ın ardından İbrahim Çelikkol'dan da bir paylaşım geldi. Çekim için bir araya gelen yakın arkadaşların pozları kısa sürede gündem oldu. Kimileri "Ne güzel dostluğunuz" derken kimileri ise, "Dost olmasaymışsınız çok güzel çift olurmuşsunuz" yorumları yaptı.
27.11.2022 13:05 - Son Güncelleme: 27.11.2022 13:05
"DOST OLMASAYMIŞSINIZ..."
Birce Alakay ile İbrahim Çelikkol'dan pazar keyfi! Sahilden gelen o paylaşım olay oldu sosyal medya çalkalandı.
Kuş Uçuşu dizisindeki ateşli sahneleri çok konuşulan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol sosyal medya gündeminde.
Ardından sosyal medyadan eski sevgilisi İbrahim Çelikol'u hedef alan Ekinci, "Unutamadınız mı da sürekli İbrahim Bey'e göndermeler yapıyorsunuz?" sorusuna 'İbrahim ile üç yıl dolu dolu bir aşk yaşadık ama aşık olmadık. İbrahim iyi biri ama çok kopyacı. Kariyeri için annesini bile hiç acımadan harcar. Onun kariyerinde benim büyük payım var ama o da yetenekliydi. Yetenekli olmasaydı ben bir şey yapamazdım." demişti.