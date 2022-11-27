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Haberler Magazin Birce Alakay ile İbrahim Çelikkol'dan pazar keyfi! Sahilden gelen o paylaşım olay oldu sosyal medya çalkalandı: "Dost olmasaymışsınız..."

Birce Alakay ile İbrahim Çelikkol'dan pazar keyfi! Sahilden gelen o paylaşım olay oldu sosyal medya çalkalandı: "Dost olmasaymışsınız..."

Birce Alakay ile İbrahim Çelikkol'dan pazar keyfi! Sahilden gelen o paylaşım olay oldu sosyal medya çalkalandı. Sık sık aralarında aşk olduğu iddia edilenyakın dostlar pazar günnü birlikte geçiriyor. Sosyal medyadan "Canparem" notuyla fotoğraf paylaşan Birce Akalay'ın ardından İbrahim Çelikkol'dan da bir paylaşım geldi. Çekim için bir araya gelen yakın arkadaşların pozları kısa sürede gündem oldu. Kimileri "Ne güzel dostluğunuz" derken kimileri ise, "Dost olmasaymışsınız çok güzel çift olurmuşsunuz" yorumları yaptı.

27.11.2022 13:05 - Son Güncelleme: 27.11.2022 13:05
Birce Alakay ile İbrahim Çelikkol’dan pazar keyfi! Sahilden gelen o paylaşım olay oldu sosyal medya çalkalandı: Dost olmasaymışsınız...

"DOST OLMASAYMIŞSINIZ..."

Birce Alakay ile İbrahim Çelikkol'dan pazar keyfi! Sahilden gelen o paylaşım olay oldu sosyal medya çalkalandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Birce Alakay ile İbrahim Çelikkol’dan pazar keyfi! Sahilden gelen o paylaşım olay oldu sosyal medya çalkalandı: Dost olmasaymışsınız...

Kuş Uçuşu dizisindeki ateşli sahneleri çok konuşulan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol sosyal medya gündeminde.

Birce Alakay ile İbrahim Çelikkol’dan pazar keyfi! Sahilden gelen o paylaşım olay oldu sosyal medya çalkalandı: Dost olmasaymışsınız...

Sık sık aşk iddialarıyla gündeme gelen ve yakın arkadaş oldukları bilinen ikiliden Çelikkol, geçtiğimiz haftalarda Birce Akalay'ın Instagram paylaşımına, "Mermiler seksin, bu alemde teksin" yorumunda bulunmuştu.

Birce Alakay ile İbrahim Çelikkol’dan pazar keyfi! Sahilden gelen o paylaşım olay oldu sosyal medya çalkalandı: Dost olmasaymışsınız...

Yine aynı dizide yer alan İrem Sak ise Birce Akalay'a "Belindeki kemer olayım saçındaki toka olayım" demişti.

Birce Alakay ile İbrahim Çelikkol’dan pazar keyfi! Sahilden gelen o paylaşım olay oldu sosyal medya çalkalandı: Dost olmasaymışsınız...

Ardından sosyal medyadan eski sevgilisi İbrahim Çelikol'u hedef alan Ekinci, "Unutamadınız mı da sürekli İbrahim Bey'e göndermeler yapıyorsunuz?" sorusuna 'İbrahim ile üç yıl dolu dolu bir aşk yaşadık ama aşık olmadık. İbrahim iyi biri ama çok kopyacı. Kariyeri için annesini bile hiç acımadan harcar. Onun kariyerinde benim büyük payım var ama o da yetenekliydi. Yetenekli olmasaydı ben bir şey yapamazdım." demişti.

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