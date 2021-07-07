Aleyna Solaker’den bikinili dans şov! Babası ile objektif karşısına geçti sosyal medya yıkıldı gören dönüp bir daha baktı
Aleyna Solaker'den bikinili dans şov! atv'nin bir döneme damga vuran dizisi Kırgın Çiçekler ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Aleyna Solaker, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Havaların ısınmasıyla tatile çıkan Solaker, babası Hakan Solaker ile geçirdiği eğlenceli anları Instagram hesabında yayınladı. Baba-kızın dans ettiği video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken sarı bikinisi ile objektif karşısına geçen Aleyna Solaker düzgün fiziği dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. İşte Aleyna Solaker'in o paylaşımı…
07.07.2021 22:30
- Son Güncelleme: 07.07.2021 22:39
Kırgın Çiçekler ile adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Solaker, yaz aylarının gelmesiyle tatile çıktı. Tatilde verdiği bikinili pozlarla sık sık gündem olan oyuncu, bu kez babası Hakan Solaker ile çektiği bir videoyla çok konuşuldu.
Babası Hakan Solaker ile dans ettiği anları kayıt altına alan Solaker, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Baba-kızın eğlenceli dans videosu, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu.
Aleyna Solaker ve Hakan Solaker için "Baba-kız çok tatlısınız", "İşte baba-kız uyumu diye buna derim", "Açıp açıp izliyorum, çok şekersiniz" yorumları yapıldı.
Öte yandan Aleyna Solaker'in "Canım babam ve göbeği" notunu düştüğü paylaşımında oyuncunun düzgün fiziği dikkatlerden kaçmadı.