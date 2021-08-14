Deniz Akkaya şişman ve çirkinlerle görüşmeme konusunda çok kararlı ’Ben boşa konuşmam’

Sosyal medyada yaptığı yorumlar ve iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren eski manken Deniz Akkaya, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Bir YouTube kanalına konuk olan Akkaya, büyük tepki çeken "Şişmanlarla ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözlerini yineledi. Akkaya, "Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır. Bile bile sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem" ifadelerini kullanarak yine konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu.