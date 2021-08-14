Deniz Akkaya şişman ve çirkinlerle görüşmeme konusunda çok kararlı 'Ben boşa konuşmam'
Sosyal medyada yaptığı yorumlar ve iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren eski manken Deniz Akkaya, yine yaptı yapacağını. Bir YouTube kanalına konuk olan Akkaya, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Program sırasında bomba bir itirafta bulunan Akkaya'nın Cem Yılmaz ile Yılmaz Erdoğan hakkında söyledikleri izleyiciyi şaşkına çevirirken bir diğer açıklaması sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Deniz Akkaya geçtiğimiz yıllarda yaptığı ve büyük tepki çeken "Şişmanlarla ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözlerini yinelemişti. Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Akkaya, çok tartışılan sözlerine dair konuştu.
Sosyal medyada yaptığı yorumlar ve iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren eski manken Deniz Akkaya, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Bir YouTube kanalına konuk olan Akkaya, büyük tepki çeken "Şişmanlarla ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum" sözlerini yineledi. Akkaya, "Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır. Bile bile sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem" ifadelerini kullanarak yine konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu.
Eski manken Deniz Akkaya, YouTube'da yayınlanan Armağan Çağlayan'ın "Dur Bi Dinle" programına konuk oldu. Akkaya, iki yıl önce yaptığı "Şişmanlar ve çirkinlerle görüşmek istemiyorum" açıklamasını tekrarladı.
O dönem büyük tepki çeken açıklamasının arkasında duran Akkaya, şişmanlığın bir hastalık olduğunu dile getirdi, Akkaya, "Biz hasta taraflarımıza bile bile sarılmamalıyız. Şişmanlarla görüşmüyorum çünkü görüşlerimiz ayrı. Anoreksilerde de arkadaşlık kuramam. Aynaya baktığında çözebileceğin sorunları elimizin tersiyle itmemeliyiz. Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır, üstüne çalışmak gerek. Sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem" diye konuştu.
'BEN BOŞA KONUŞMAM'
Yaptığı açıklamalarla magazin gündemini sık sık meşgul eden Deniz Akkaya, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi.