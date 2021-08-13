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Baş Belası’nın Peri’si Neşe Baykent’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

Baş Belası'nın Peri'si Neşe Baykent'in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in üstlendiği Baş Belası dizisinde Perihan karakterini canlandıran Neşe Baykent'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Baykent'in özellikle eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Neşe Baykent kiminle evli?" sorusunun yanıtını arattı. Neşe Baykent'in Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ünlü oyuncusuyla evli olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Neşe Baykent'in kendisi gibi oyuncu olan eşi...

13.08.2021 23:18 - Son Güncelleme: 13.08.2021 23:18
Baş Belası’nın Peri’si Neşe Baykent’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

Atv'nin sevilen dizisi Baş Belası'nda sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplayan Neşe Baykent'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Baykent'in özellikle eşi merak konusu oldu.

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Baş Belası’nın Peri’si Neşe Baykent’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

Neşe Baykent'in Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ünlü oyuncusuyla evli olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Neşe Baykent başta olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...

Baş Belası’nın Peri’si Neşe Baykent’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

BİRKAN SOKULLU

Baş Belası’nın Peri’si Neşe Baykent’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK

Baş Belası’nın Peri’si Neşe Baykent’in eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

TİMUÇİN ESEN

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