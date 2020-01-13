Demet Özdemir canlı yayında duygusal anlar yaşadı! Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde o sahneyi...
Demet Özdemir, Eser Yenenler'in sunduğu programın konuğu oldu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisini nasıl kabul ettiğini anlatan Demet Özdemir, senaryoda en çok etkilendiği sahneyi anlatırken duygusal anlar yaşadı. Erkenci Kuş dizisi ile yıldızını iyice parlatan oyuncu Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veriyor.
İnsanlara örnek olacak ve etkileyecek böyle bir hikayeyi ortaya çıkarması beni çok etkiledi. Son dizimden sonra çok senaryo geldi ama bu hikayeyi çok sevdim. Dizinin ilk bölümündeki her sahne çok vurucuydu. Ama Zeynep'in annesiyle doğum gününde karşılaştığı sahnede çok etkilendim. Sahnede hiç konuşamıyorum, anne çok zor durumda ama arkasından gidemiyorum. O anda diğer anne içeride. Çok duygulandığım bir sahne oldu" dedi.