Demet Özdemir canlı yayında duygusal anlar yaşadı! Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde o sahneyi...

İnsanlara örnek olacak ve etkileyecek böyle bir hikayeyi ortaya çıkarması beni çok etkiledi. Son dizimden sonra çok senaryo geldi ama bu hikayeyi çok sevdim. Dizinin ilk bölümündeki her sahne çok vurucuydu. Ama Zeynep'in annesiyle doğum gününde karşılaştığı sahnede çok etkilendim. Sahnede hiç konuşamıyorum, anne çok zor durumda ama arkasından gidemiyorum. O anda diğer anne içeride. Çok duygulandığım bir sahne oldu" dedi.