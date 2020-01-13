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Demet Özdemir canlı yayında duygusal anlar yaşadı! Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde o sahneyi...

Demet Özdemir, Eser Yenenler'in sunduğu programın konuğu oldu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisini nasıl kabul ettiğini anlatan Demet Özdemir, senaryoda en çok etkilendiği sahneyi anlatırken duygusal anlar yaşadı. Erkenci Kuş dizisi ile yıldızını iyice parlatan oyuncu Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veriyor.

13.01.2020 11:46 - Son Güncelleme: 13.01.2020 11:56
Demet Özdemir canlı yayında duygusal anlar yaşadı! Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde o sahneyi...

Eser Yenenler Show özel bölümü, Doğduğun Ev Kaderindir dizisi özel bilgilere yer veriliyor. TV8'de ekrana gelen Eser Yenenler Show özel bölüm konukları; Acun Ilıcalı, Doğduğun Ev Kaderindir' in başrol oyuncularından Demet Özdemir ve hikayenin yazarı Gülseren Budayıcıoğlu.

Demet Özdemir canlı yayında duygusal anlar yaşadı! Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde o sahneyi...

EYS özel bölümünde dizinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisini nasıl kabul ettiğini, senaryoda kendisini en çok neyin etkilediğini açıkladı.

Demet Özdemir canlı yayında duygusal anlar yaşadı! Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde o sahneyi...

"AĞLAYACAĞIM GALİBA..."

Doğduğun Ev Kaderindir'deki başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Demet Özdemir, dizide en çok etkilendiği sahneyi anlattı. Senaryo kendisine geldiğinde çok etkilendiğini söyleyen Özdemir, "Senaryo bana geldiğinde beni hikayeye ısıtan Gülseren Hanım oldu.

Demet Özdemir canlı yayında duygusal anlar yaşadı! Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde o sahneyi...

İnsanlara örnek olacak ve etkileyecek böyle bir hikayeyi ortaya çıkarması beni çok etkiledi. Son dizimden sonra çok senaryo geldi ama bu hikayeyi çok sevdim. Dizinin ilk bölümündeki her sahne çok vurucuydu. Ama Zeynep'in annesiyle doğum gününde karşılaştığı sahnede çok etkilendim. Sahnede hiç konuşamıyorum, anne çok zor durumda ama arkasından gidemiyorum. O anda diğer anne içeride. Çok duygulandığım bir sahne oldu" dedi.

Demet Özdemir canlı yayında duygusal anlar yaşadı! Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde o sahneyi...
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