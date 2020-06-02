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Çocuklar Duymasın’ın yıldızından üç kişilik kutlama! Ayşecan Tatari'ye ilk yorum EDHO oyuncusundan

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle hafızalara kazınan Ayşecan Tatari ile oyuncu eşi Edip Tepeli'den geçtiğimiz Nisan ayında müjdeli haber geldi. 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile Amerika'da nikah masasına oturan Ayşecan Tatari, evlilik yıldönümü paylaşımına 3 kişi notunu düştü. Duygusal paylaşıma ilk yorum EDHO oyuncusundan geldi. Evliliklerinde 3. yılı geride bırakan Edip Tepeli de Instagram hesabından "Yıllar geçiyor. Ben hala bu anda duruyorum" notuyla paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi.

02.06.2020 17:33 - Son Güncelleme: 02.06.2020 17:33
Çocuklar Duymasın’ın yıldızından üç kişilik kutlama! Ayşecan Tatari'ye ilk yorum EDHO oyuncusundan

Çocuklar Duymasın dizisindeki karakteriyle hafızalara kazınan Ayşecan Tatari ve Sefirin Kızı dizisinin Kavruk'ı Edip Tepeli, 2017 yılında New York'ta dünyaevine girmişti.

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Çocuklar Duymasın’ın yıldızından üç kişilik kutlama! Ayşecan Tatari'ye ilk yorum EDHO oyuncusundan

Mutlu evliliklerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla sık sık gözler önüne seren ikili bu kez de evlilik yıl dönümlerini kutladılar.

Çocuklar Duymasın’ın yıldızından üç kişilik kutlama! Ayşecan Tatari'ye ilk yorum EDHO oyuncusundan

Edip Tepeli, evlilik yıl dönümünü bu fotoğrafla kutlayıp, "Yıllar geçiyor. Ben hala bu anda duruyorum" mesajını yazdı.

Çocuklar Duymasın’ın yıldızından üç kişilik kutlama! Ayşecan Tatari'ye ilk yorum EDHO oyuncusundan

Ayşecan Tatari ise bu fotoğrafı paylaşıp, "En güzel yılımız kutlu olsun! 3!" notunu düştü.

Çocuklar Duymasın’ın yıldızından üç kişilik kutlama! Ayşecan Tatari'ye ilk yorum EDHO oyuncusundan

Ünlü çifte ilk yorum ise EDHO oyuncusu Sevil Akı'dan geldi.

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