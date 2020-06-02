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Çocuklar Duymasın’ın yıldızından üç kişilik kutlama! Ayşecan Tatari'ye ilk yorum EDHO oyuncusundan

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle hafızalara kazınan Ayşecan Tatari ile oyuncu eşi Edip Tepeli'den geçtiğimiz Nisan ayında müjdeli haber geldi. 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile Amerika'da nikah masasına oturan Ayşecan Tatari, evlilik yıldönümü paylaşımına 3 kişi notunu düştü. Duygusal paylaşıma ilk yorum EDHO oyuncusundan geldi. Evliliklerinde 3. yılı geride bırakan Edip Tepeli de Instagram hesabından "Yıllar geçiyor. Ben hala bu anda duruyorum" notuyla paylaşımda bulunmayı ihmal etmedi.

02.06.2020 17:33 - Son Güncelleme: 02.06.2020 17:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





