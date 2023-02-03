Demet Özdemir bornozuyla İstanbul sokaklarını turladı! Oğuzhan Koç’un biricik eşine bakın! “Bir elimde cımbız bir elimde ayna...”
Şarkıcı Oğuzhan Koç ile geçen ağustos ayında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Demet Özdemir, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Yeni projesinin çekimlerine hız kesmeden devam eden ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Bornozuyla İstanbul sokaklarını turlayan Özdemir, o anları kayıt altına alarak Instagram'da yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşımda Bülent Ersoy detayı dikkat çekti. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyada çok konuşulan paylaşımı...
03.02.2023 18:33 - Son Güncelleme: 03.02.2023 18:33
Erkenci Kuş, Dünyayla Benim Aramda, Doğduğun Ev Kaderindir, Kurt Seyit ve Şura gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Demet Özdemir, hem kariyer hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Geçen ağustos ayında şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Özdemir, özellikle görkemli düğünü ve tercih ettiği gelinlik modelleriyle manşetleri uzun bir süre süsledi.
Özdemir, bornozuyla İstanbul sokaklarında çektiği görüntüleri Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.