2'nci kez nikah masasına oturdu! Bora Akkaş Milano'da evlendi! Eşi de kendi gibi fenomen çıktı! Geniş Aile'nin Zekai'siydi...
Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Zekai karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Bora Akkaş'tan müjdeli haber geldi. Akkaş, tatil için gittiği Milano'da fenomen sevgilisiyle nikah dünyaevine girdi. İkinci kez nikah masasına oturan 32 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü çiftin nikah pozları büyük beğeni toplarken bir paylaşım da Demet Özdemir'den geldi. Öte yandan Akkaş'ın eşi güzelliğiyle dikkat çekti. İşte nikahtan ilk kareler...
03.02.2023 19:01 - Son Güncelleme: 03.02.2023 19:01
Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Zekai karakteriyle tanınan Bora Akkaş'tan güzel haber geldi. Ünlü oyuncu, ikinci kez nikah masasına oturdu.
Akkaş, tatil için gittiği Milano'da fenomen sevgilisi Oben Alkan ile dünyaevine girdi. Milano'daki Türkiye Başkonsolosluğu'nda kıyılan nikaha Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın arkadaşları da katıldı.
DEMET ÖZDEMİR'DEN PAYLAŞIM!
Ünlü çiftin nikah pozları büyük beğeni toplarken bir paylaşım da Demet Özdemir'den geldi.
ESKİ EŞİ DE ÜNLÜ BİR OYUNCU!
Öte yandan mutluluğa 'evet' diyen Bora Akkaş'ın ilk eşi de merak konusu oldu. Akkaş'ın ünlü oyuncuyla 2 yıl evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.