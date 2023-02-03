2’nci kez nikah masasına oturdu! Bora Akkaş Milano’da evlendi! Eşi de kendi gibi fenomen çıktı! Geniş Aile’nin Zekai’siydi...

ESKİ EŞİ DE ÜNLÜ BİR OYUNCU!

Öte yandan mutluluğa 'evet' diyen Bora Akkaş'ın ilk eşi de merak konusu oldu. Akkaş'ın ünlü oyuncuyla 2 yıl evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.