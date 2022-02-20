Demet Özdemir beyaz minisiyle ortalığı salladı! O karede evlilik teklifi yüzüğü Demet'i gölgede bıraktı herkes 4 karatlık tektaşı konuşuyor
Demet Özdemir beyaz minisiyle ortalığı salladı! O karede evlilik teklifi yüzüğü Demet'i gölgede bıraktı herkes 4 karatlık özel tasarım tektaşı konuşuyor... Ünlü oyuncu ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde ilişkilerine nokta koymuş ancak ayrılığa fazla dayanamamıştı. Ayrılık hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan ikilinin barışma haberleri hayranlarını sevindirirken asıl bomba 14 Şubat Sevgililer Günü'nde patladı. Oğuzhan Koç, sevgilisi Demet Özdemir'e evlenme teklifi ederken, bu özel günün dudak uçuklatan masrafları ise magazin gündeminde yerini aldı. Demet Özdemir, Instagram'dan paylaştığı yeni fotoğrafla dikkat çekti, Özdemir'in karesini gören parmağındaki yüzüğe odaklandı.
20.02.2022 16:08 - Son Güncelleme: 20.02.2022 16:17
SOSYAL MEDYA 4 KARATLIK TEKTAŞI KONUŞUYOR
Demet Özdemir beyaz minisiyle ortalığı salladı! O karede evlilik teklifi yüzüğü Demet'i gölgede bıraktı...
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un görkemli evlilik teklifinin sponsorlu bir organizasyon olduğu da diğer bir iddia. Peki neydi o masraf kalemleri?