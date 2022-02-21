KDV indi ilave indirim geldi! 30,45'e düştü! Yeni haftaya girildi, ŞOK'ta fiyatlar yarıdan da fazla düştü! 5 litrelik Ayçiçek yağı, bakliyat, çay...

Alışveriş yapmak için hazırlanan milyonlarca vatandaş market market yeni aktüel ürünler listesini araştırıyor. Yeni haftada ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. KDV indiriminin ardından zincir marketler de harekete geçti. ŞOK yaptığı açıklamada ''KDV indirimi devletten, ilave indirim ŞOK'tan'' ifadelerini kullandı. 1 Mart'a kadar indirimler geçerli olacak. 1 kilo Lio yağzı siyah zeytin 30,45'e, Anadolu Mutfağı pilavlık pirinç, 1 kilosu 7,90'a, 5 litrelik Evin ayçiçek yağı 108,95'e düştü. İşte ŞOK marketlerine akın ettirecek indirimli ürünlerin tam listesi....