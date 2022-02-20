Burak Deniz sağ gösterip sol vurdu sevgilisi ortaya çıktı! Survivor güzeli ile öyle böyle yakalanmadı aşkı çanta detayı ele verdi...

Sadece arkadaş olduklarını söyleyen Burak Deniz, kız arkadaşının çantasını neden taşıdığını soran muhabirlere, "Benim desem inanmayacaksınız zaten. Evet arkadaşımın çantasını taşıyorum" yanıtını verdi. Son olarak Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz'in, Ercümen ile iki aydır aşk yaşadığı öne sürüldü.