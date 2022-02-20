Burak Deniz sağ gösterip sol vurdu sevgilisi ortaya çıktı! Survivor güzeli ile öyle böyle yakalanmadı aşkı çanta detayı ele verdi
Burak Deniz sağ gösterip sol vurdu sevgilisi ortaya çıktı! Survivor güzeli ile öyle böyle yakalanmadı, sürpriz aşkı çanta detayı ele verdi. Geçtiğimiz Ocak ayında gönlünü eski rol arkadaşı Deniz İrem'e kaptırdığı ileri sürülen ve tatil fotoğrafları ile bu iddiayı güçlendiren oyuncu Burak Deniz, milli yüzücü Şahika Ercümen ile yakayı işte böyle ele verdi...
Burak Deniz sağ gösterip sol vurdu sevgilisi ortaya çıktı! Survivor güzeli ile öyle böyle yakalanmadı aşkı çanta detayı ele verdi...
Burak Deniz yeni sevgilisiyle yakalanınca panik yaşadı. Didem Soydan ile ayrıldıktan sonra aşk hayatı merak edilen Burak Deniz, önceki gece Kuruçeşme'de sevgilisi olduğu iddia edilen sporcu Şahika Ercümen'le görüntülendi. 31'inci yaş gününü kız arkadaşı ve menajeriyle birlikte kutlayan oyuncu, Milliyet'in haberine göre; mekan çıkışı kameraları karşısında görünce kısa süreliğine panik yaşadı.
Sadece arkadaş olduklarını söyleyen Burak Deniz, kız arkadaşının çantasını neden taşıdığını soran muhabirlere, "Benim desem inanmayacaksınız zaten. Evet arkadaşımın çantasını taşıyorum" yanıtını verdi. Son olarak Didem Soydan ile aşk yaşayan Burak Deniz'in, Ercümen ile iki aydır aşk yaşadığı öne sürüldü.
DİDEM GİTTİ İREM GELDİ!
Burak Deniz Didem Soydan'ı unuttu gönlünü eski rol arkadaşına kaptırdı! Tatile çıkan ikiliden sürpriz ismi görenler "Didem'e benziyor" diyor...