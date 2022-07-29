Demet Evgar'dan doğuma günler kala deniz kenarında bomba kareler! 'Güneş, ben, mavi' notuyla paylaştı Mine Tugay ve birçok ünlüden yorum yağdı
Demet Evgar'dan doğuma günler kala deniz kenarında bomba kareler! 'Güneş, ben, mavi' notuyla paylaştı Mine Tugay, Damla Sönmez, Müge Boz gibi ve birçok ünlüden yorum yağdı... 6 yıllık sevgilisi Levent Babataş ile geçtiğimiz mart ayında nikah masasına oturan Demet Evgar hamileliğinin son ayında. 42 yaşındaki anne adayı, geçtiğimiz günlerde yaşadığı süreci anlatmıştı. "Çocuk doğurmak zorunda olmadığımı düşünürdüm. Ama gördüm ki anneliğe çok hazırmışım. Şimdi Mavi beni seçtiği için çok mutluyum. Umarım beni sever" diyen Demet Evgar, suda doğum yapmak istediğini de açıkamıştı. Hazırlıklar başladı. Son dönemde verdiği havuz pozlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu bir ay içinde kızını kucağına alacak. Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Demet'in karnı burnunda verdiği pozlar kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.
29.07.2022 15:53 - Son Güncelleme: 29.07.2022 15:57
Demet Evgar'dan doğuma günler kala deniz kenarında bomba kareler! 'Güneş, ben, mavi' notuyla paylaştı Mine Tugay ve birçok ünlüden yorum yağdı...
Oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla taçlandırmışlardı.