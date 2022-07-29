Nedir bu Shakira'nın çektiği! Tam 8 yıl hapsi isteniyor! Sevgilisi Gerard Pique tarafından aldatılan Kolombiyalı şarkıcısı...
12 yıllık sevgilisi Barcelonalı futbolcu Gerard Pique tarafından aldatılarak dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen ünlü şarkıcı Shakira'ya ikinci şok. Geçtiğimiz haftalarda ayrıldıklarını açıklayan çiftin aldatma skandalanın yankıları hala sürerken bu kez Shakira'ya gelen hapis cezası gündemde. Yaklaşık 15 milyon vergi kaçırmakla suçlanan ünlü sanatçı için 8 yıldan fazla hapis cezası ve 23 milyon euro para cezası istendi.
29.07.2022 14:55 - Son Güncelleme: 29.07.2022 14:55
Bunun üzerine yıldız sanatçının avukatları, Shakira'nın tüm vergi yükümlülüklerini yerine getirdiğini, İspanya'ya yalnızca 2015 yılında taşındığını iddia etti.
TALEP EDİLEN CEZA BELLİ OLDU
Uzlaşmak yerine suçsuzluğunu kanıtlamak yerine mahkemeye çıkma kararı alan Shakira'nın itirazları, mahkeme heyeti tarafından reddedildi ve şarkıcı hakkında talep edilen ceza belli oldu.
8 YILDAN FAZLA HAPİS CEZASI
Reuters'ın haberine göre; vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın 8 yıldan fazla hapis cezası alması ve 23 milyon euro para cezası ödemesini talep edildi.