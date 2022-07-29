5G yolculuğu Kenan İmirzalıoğlu ile resmen başladı! İlk test İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşti, işte o anlar...

"HALKIMIZ 5G İLE BULUŞUYOR"

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Mobil telefonlar insanoğlunun en sık kullandığı teknolojilerden biri olduğu için mobil teknolojilerde hızlı bir şeklide gelişmekte. Henüz 4G ve 4,5 G teknolojileri insan hayatına yeni girmişken bir anda kendimizi 5G teknolojisinin içinde bulduk. Şimdi de 6G teknolojisini uygulamak için konuşuyoruz. Gelecekte belirlenen veri akışında 5G'nin dahil hız ve güvenlik açısından karşılamayacağını düşünmekteyiz. Bu yüzden dijital dönüşümün kilit noktasını oluşturan 5G teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üretmek noktasında olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ülkemiz takip eden değil, takip edilen olacak. Devlet olarak açtığımız bu yolda, tüm iş dünyamız, üniversitelerimiz ve gençlerimiz bizimle birlikte yürüyerek Türkiye'nin layık olduğu yere hep birlikte taşıyacağız. Türkiye 5'nci nesil mobil teknolojisini ifade eden 5G teknolojisinde önemli ve ciddi atılım stratejilerine sahip olarak yoluna devam edecektir. Halkımızın 5G ile buluşmasına az kaldı. Türkiye'nin 5G yolculuğu lansman töreninde bu başarılarını sizinle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2023 yılında yapacağımız 5G ihalesinden sonraki süreçte de bu ürünlerin geliştirilmesi ve hem iç piyasamızda hem de dış piyasalarda kullanılması için önümüzdeki süreyi de en verimli biçimde kullanacağız" dedi.