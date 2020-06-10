Ayşegül Atik'in cenazesinde eski eşinden yürek sızlatan görüntü! Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı

"BEN ŞİMDİ HALA ŞOKTAYIM"

Taziyeleri kabul eden eşi Ali Atik, "Konuşmak gerçekten çok zor. Kabullenmek çok zor. Çok iyi bir insandı. Nurlarda yatsın. Bu kadar sevgiyi nasıl biriktirdi bilmiyorum" dedi. Kardeşi Lütfiye Lale Akıncı, "Biz çok büyük bir aileydik. 5 kardeştik, bütün kardeşlerimizi kaybetmiştik. Ayşegül ile kalmıştık. Ayşegül benim için çok özeldi. Çünkü ikiz gibi büyüdük. Aynı zamanda bana anne gibi davrandı. 17 yaşındayken benim velimdi. Her şeyi ona sormaya alışmıştım. Ben şimdi hala şoktayım" diye konuştu.