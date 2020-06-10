Ayşegül Atik'in cenazesinde eski eşinden yürek sızlatan görüntü! Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden oyuncu Ayşegül Atik, son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 1,5 aydır hastanede tedavi gören Atik'in cenaze namazı, Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılındı. Ayşegül Atik'in cenaze törenine katılan eski eşi Ali Atik'in görüntüsü yürek sızlattı. Eski eşi hakkında "Çok çaba gösterdi" diyen Ali Atik, Üzüntülerimiz çok fazla ama geriye dönüp bakıldığında ona olan bu sevgi selini görmek ve yaşamak çok büyük mutluluk." diye konuştu.
10.06.2020 15:29
- Son Güncelleme: 10.06.2020 15:49
"BEN ŞİMDİ HALA ŞOKTAYIM"
Taziyeleri kabul eden eşi Ali Atik, "Konuşmak gerçekten çok zor. Kabullenmek çok zor. Çok iyi bir insandı. Nurlarda yatsın. Bu kadar sevgiyi nasıl biriktirdi bilmiyorum" dedi. Kardeşi Lütfiye Lale Akıncı, "Biz çok büyük bir aileydik. 5 kardeştik, bütün kardeşlerimizi kaybetmiştik. Ayşegül ile kalmıştık. Ayşegül benim için çok özeldi. Çünkü ikiz gibi büyüdük. Aynı zamanda bana anne gibi davrandı. 17 yaşındayken benim velimdi. Her şeyi ona sormaya alışmıştım. Ben şimdi hala şoktayım" diye konuştu.
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