Esra Ceyhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Ayşe koskoca genç kız oldu! Ayşe annesinin boyuna yetişti siması tıpkı annesi
Bir döneme damga vuran ünlü sunucu Esra Ceyhan sonrasında ortalardan kayboldu. Şimdilerde erkana çıkmasa da sosyal medyada epey aktif. 1992-2009 yılları arasında Barbaros Ceyhan ile evli kalan Esra Ceyhan'ın bu evliliğinde Ayşe adından bir kızı var. Gözlerden uzak büyüyen Ayşe şimdilerde 16 yaşında koskoca bir genç kız. Son hali ise şaşırtıcı derecede babasına benziyor. İşte başta Esra Ceyhan olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.
18.08.2022 09:40 - Son Güncelleme: 18.08.2022 09:40
1992 yılında Barbaros Ceyhan ile evlenen ve 2009 yılında boşanan Esra Ceyhan kızı Ayşe ile fotoğrafını paylaştı.