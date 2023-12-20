Demet Akbağ’ın kız kardeşi en az kendi kadar fenomen! Onu da yakından tanıyoruz! Sandık Kokusu’nun Filiz’i, Hükümet Kadın'ın Xate'si...

'Organize İşler', 'Hükümet Kadın', 'Eyyvah Eyvah', 'Vizontele', 'Akrep', 'Sandık Kokusu' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Demet Akbağ, hakkındaki bir gerçekle duyanları şaşkına çevirdi. İlk evliliğini 22 yaşında yapan ve boşansa da eski eşinin soyadını taşımaya devam eden Akbağ'ın kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Akbağ'ın birçok televizyon programında yer alan ve sosyal medyada fenomene dönüşen kardeşi bakın kimmiş...